Durante mayo se resolvieron prácticamente el 85% de los 583 avisos registrados. La aplicación de Línea Verde sigue siendo una de las principales vías de comunicación con la ciudadanía, con una media de 10,65 avisos diarios

El Área de Servicios Operativos del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre gestionó durante el pasado mes de mayo un total de 583 incidencias relacionadas con el mantenimiento y conservación de infraestructuras, espacios públicos y servicios municipales. Esta cifra supone, por segundo mes consecutivo, el volumen más alto de trabajo registrado en lo que va de año.

Del total de avisos recibidos, 494 fueron resueltos de forma prácticamente inmediata, lo que representa un 84,73% de efectividad y mantiene la línea habitual de respuesta rápida que caracteriza al servicio.

La aplicación Línea Verde continúa consolidándose como una de las principales vías de comunicación entre la ciudadanía y el Ayuntamiento. A través de esta herramienta se gestionaron 330 incidencias durante mayo, con una media de 10,65 avisos diarios, confirmando la tendencia al alza experimentada en los últimos meses.

Por otro lado, 157 incidencias fueron tramitadas mediante otros canales, entre ellos las llamadas telefónicas a las oficinas de Servicios Operativos, el Registro Municipal, comunicaciones de particulares, centros sociales, presidentes de barriadas y urbanizaciones, así como notas internas procedentes de otras áreas municipales.

Además, el servicio de diagnóstico puso en marcha un total de 31 actuaciones, mientras que en las barriadas del municipio se llevaron a cabo nueve intervenciones específicas destinadas a mejorar distintos espacios e infraestructuras.

A todo ello se suma la intensa actividad desarrollada por el departamento de eventos, que participó en la organización y apoyo logístico de 56 actos celebrados a lo largo del mes, contribuyendo al correcto desarrollo de la programación cultural, social, deportiva y festiva del municipio.

Desde la Concejalía que dirige Rodrigo Jiménez destacan el esfuerzo y la coordinación de los distintos equipos de trabajo para mantener la capacidad de respuesta ante las demandas vecinales y seguir mejorando la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía.