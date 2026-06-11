Una docena de integrantes de este colectivo ha recorrido las instalaciones del Museo Andaluz de Educación. El edil de Patrimonio Histórico ha recordado que el grupo está abierto permanentemente a cualquier persona interesada en la historia, la cultura y el conocimiento en general

Una docena de integrantes del grupo de investigación y coloquio del Centro de Estudios Locales y Provinciales ‘Julián Sesmero Ruiz’ ha participado en una visita al Museo Andaluz de la Educación (MAE) de Alhaurín de la Torre, una actividad organizada con el objetivo de profundizar en el conocimiento del patrimonio histórico y educativo.

Los asistentes fueron recibidos por el concejal de Patrimonio Histórico, José Manuel de Molina, y por el director del museo, José Antonio Mañas, quien fue el encargado de guiar el recorrido por las instalaciones y explicar el contenido de los principales expositores, vitrinas y piezas que conforman este singular espacio museístico dedicado a preservar y difundir la historia de la enseñanza en España.

Durante la visita, los participantes pudieron conocer de cerca numerosos objetos, materiales didácticos y documentos históricos que reflejan la evolución del sistema educativo a lo largo de distintas épocas, así como el importante papel que la educación ha desempeñado en el desarrollo social y cultural del país.

José Manuel de Molina destacó la importancia de este tipo de iniciativas para acercar la historia y el patrimonio a la ciudadanía y fomentar el interés por la investigación y la divulgación cultural. En este sentido, recordó que cualquier persona interesada en la historia, la investigación o el conocimiento en general puede incorporarse a este grupo.

Las personas interesadas pueden solicitar información o contactar con el colectivo a través del correo electrónico centrosesmero@alhaurindelatorre.es o mediante su página de Facebook: https://www.facebook.com/centrosesmero.

SIGUE ABIERTO EL PLAZO PARA EL PREMIO SESMERO

Asimismo, el edil recordó que continúa abierto el plazo de presentación de trabajos para participar en el Premio Sesmero de Investigación Histórica, una convocatoria destinada a fomentar el estudio y la difusión del patrimonio histórico y cultural. El certamen está dotado con un premio de 2.000 euros para el trabajo ganador.

Las bases reguladoras pueden consultarse en la sede electrónica del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, dentro del apartado de Tablón de Anuncios, donde fueron publicadas con fecha 11 de mayo.