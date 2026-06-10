El alumnado del centro ha llenado El Portón con motivo de este acto, en el que también han participado los integrantes del Grado Básico de Informática y Comunicación y que ha contado con la presencia del alcalde, Joaquín Villanova. Manuel Guerra se ha despedido como director

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El IES Gerald Brenan de Alhaurín de la Torre ha celebrado este miércoles el acto de graduación de los estudiantes de las cinco clases de 4.º de ESO y el Grado Básico de Informática y Comunicación. 152 jóvenes en total han participado en una emotiva ceremonia en la que han recibido un reconocimiento por haber completado esta importante etapa de su formación académica, la última etapa obligatoria en la vida estudiantil.

El evento ha contado con la presencia del alcalde, Joaquín Villanova; la concejala de Educación, Pilar Conde, así como el director del centro, Manuel Guerra; y representantes del personal docente y el AMPA, que han acompañado al alumnado en una jornada tan especial para todos ellos.

El auditorio de la Finca Municipal El Portón ha registrado una gran asistencia de familiares y amigos que han arropado a los estudiantes en un acto cargado de emoción, recuerdos y satisfacción por los logros alcanzados.

Durante su intervención, el alcalde, Joaquín Villanova, ha felicitado a los alumnos y alumnas por el esfuerzo realizado a lo largo de estos años destacando la importancia de la constancia y el compromiso para alcanzar sus objetivos. Asimismo, ha trasladado su reconocimiento al profesorado por su dedicación y por contribuir a la formación de jóvenes responsables y preparados para afrontar nuevos retos.

Villanova ha asegurado que «hoy también celebramos los valores que habéis aprendido e interiorizado en estos años en una de las instituciones educativas más importantes del municipio» finalizando con un mensaje de «no tengáis miedo a fallar porque eso es aprendizaje de vida» dirigiéndose a los alumnos y alumnas.

El director del IES Gerald Brenan, Manuel Guerra, que se despide de su puesto tras 8 años en el mismo, ha puesto en valor la trayectoria académica y personal de los graduados, animándoles a continuar su formación con ilusión y determinación «poniéndose una meta de futuro». También ha agradecido el trabajo realizado por el equipo docente cuya labor ha sido fundamental para el desarrollo y crecimiento de los estudiantes