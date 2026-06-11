El Parque Municipal ha sido escenario del acto de clausura de la temporada de talleres, en el que no han faltado las actuaciones de música, baile y humor. También han sido elegidos la Reina y Rey del Mayor: Ana María Robles y Francisco García respectivamente

El Parque Municipal acogió este jueves la tradicional fiesta de fin de curso del Área del Mayor, una jornada de convivencia y celebración que reunió a alumnos, monitores y familiares para despedir un intenso año de actividades y talleres municipales.

Durante la mañana, los asistentes disfrutaron de un variado programa de actuaciones protagonizadas por los propios usuarios, quienes demostraron sobre el escenario todo lo aprendido a lo largo del curso. Entre las exhibiciones destacaron los bailes de salón, la bachata y las sevillanas, a las que se sumó el monólogo de Marisa Cobos, que arrancó numerosas risas del público gracias a su humor y cercanía.

La música también tuvo un papel destacado con las actuaciones del coro de castañuelas La Biznaga y del coro San Sebastián, que pusieron la nota artística y tradicional a una cita muy especial para los mayores del municipio.

Uno de los momentos más esperados de la jornada fue la elección de la Reina y el Rey del Mayor de la Feria de San Juan 2026, distinción que recayó en Ana María Robles y Francisco García. Asimismo, se hizo entrega de diplomas y de diversos trofeos y premios correspondientes a actividades como los torneos de parchís y dominó, en reconocimiento a la participación demostrada por los usuarios durante el curso.

Como colofón festivo, el encuentro contó con la actuación del popular humorista Yulen El Peluquero, que aportó diversión y entretenimiento a una celebración muy esperada por los participantes.

El alcalde, Joaquín Villanova, felicitó a Ana María Robles y Francisco García por su nombramiento como Reina y Rey del Mayor de la Feria de San Juan 2026 y les deseó que disfruten de esta experiencia representando con orgullo a los mayores de Alhaurín de la Torre. Del mismo modo, destacó la importancia de las iniciativas impulsadas por el Área del Mayor y agradeció el trabajo realizado por todo el equipo para ofrecer una programación tan amplia y diversa a lo largo del año.

La jornada incluyó un desayuno ofrecido por el Área del Mayor que dirige Miguel Pacheco, que permitió a los asistentes compartir un agradable momento de convivencia y celebrar juntos el cierre de un nuevo curso marcado por el aprendizaje, la participación activa y el envejecimiento saludable.

Cabe recordar que el Área del Mayor desarrolla durante todo el año una extensa programación de talleres orientados a fomentar el bienestar físico, emocional y social de las personas mayores. Entre las actividades ofertadas figuran propuestas relacionadas con la salud y los hábitos de vida saludables, nuevas tecnologías, idiomas, yoga, meditación, paseos saludables, bailes de salón, gimnasia, teatro, manualidades, pintura, corte y confección, patchwork, croché con material reciclado, tertulia literaria, lectoescritura o el aprendizaje del uso de teléfonos móviles, internet y redes sociales. Los premios correspondientes a algunos de estos talleres se entregarán el próximo 22 de junio en un acto que tendrá lugar en el Centro del Mayor.