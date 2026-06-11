La literatura y la cultura andaluza tendrán una nueva cita este viernes 12 de junio en Alhaurín de la Torre con la presentación de la novela Periplo por Andalucía, la última obra del escritor José Díaz Oliva.

El acto tendrá lugar a las 18:00 horas en la Asociación de Vecinos de Pueblo Cortijo, donde el autor compartirá con los asistentes los detalles de una obra que invita al lector a recorrer la historia, la cultura y la esencia de Andalucía a través de una apasionante narrativa.

La novela, centrada especialmente en Málaga y algunos de sus rincones más emblemáticos, propone un viaje por el patrimonio, las tradiciones y el alma de nuestra tierra, combinando divulgación, emoción y amor por Andalucía.

José Díaz Oliva estará acompañado por lectores, vecinos y amantes de la literatura en una presentación abierta al público, que servirá además como punto de encuentro para quienes deseen conocer de primera mano el proceso de creación de esta publicación y conversar con su autor.

Animamos a los vecinos de Alhaurín de la Torre y de municipios cercanos a asistir a esta cita cultural y respaldar el trabajo de un escritor comprometido con la difusión de la historia y la identidad andaluza.

Datos del evento

📅 Fecha: Viernes 12 de junio de 2026

🕕 Hora: 18:00 horas

📍 Lugar: Asociación de Vecinos de Pueblo Cortijo (Alhaurín de la Torre)

📖 Presentación del libro: Periplo por Andalucía

✍️ Autor: José Díaz Oliva