La tercera edición abrirá sus inscripciones el jueves 18 de junio para los jóvenes de 18 a 35 años de municipios menores de 20.000 habitantes, y el lunes 22 para todos los de la provincia

Podrán practicar, de manera gratuita, actividades como pádel surf, kayak, vías ferratas o barranquismo, recorrer el Caminito del Rey, participar en desafíos de paintball y de karts o visitar museos y parques acuáticos

José Santaolalla ha destacado que el programa cuenta con mil plazas más que en la edición anterior y con actividades nuevas como las clases de conducción segura de motos

Más de 3.000 jóvenes de 18 a 35 años de la provincia participarán en las actividades de la tercera edición de Veranea, el programa de ocio y turismo activo de la Diputación de Málaga. Durante julio y agosto podrán practicar, de manera gratuita, actividades como pádel surf, kayak, vías ferratas o barranquismo, recorrer el Caminito del Rey, participar en desafíos de paintball y de karts o visitar museos y parques acuáticos.

Así lo ha dado a conocer el diputado de Educación y Juventud, José Santaolalla, que ha explicado que el programa cuenta con mil plazas más que en la edición anterior. “Incorporamos actividades nuevas y añadimos más horas de diversión y de entretenimiento para los jóvenes de la provincia, demostrando el compromiso con el sector joven”, ha destacado.

Veranea 2026 abrirá sus inscripciones el jueves 18 de junio para los jóvenes de municipios menores de 20.000 habitantes, y el lunes 22 para todos los de la provincia. Las inscripciones se pueden realizar a través de la página web de la Delegación de Juventud (málaga.es/juventud), completando el formulario online con los datos personales y adjuntando la documentación necesaria, como el DNI y el volante o certificado de empadronamiento.

Las actividades

Veranea 2026 oferta actividades de aventura como visitas al Caminito del Rey, la experiencia única de la tirolina más larga de Andalucía en Alhaurín de la Torre, y las vías ferratas del Cerro Virgen de Gracia (Archidona), de Benaluría, del Turrión, (Comares) y de La Planá, en Casares. También se puede practicar barranquismo en Río Grande (Yunquera) y en el Barranco Sima del Diablo (Júzcar), y espeleologia en la Cueva del Agua (Archidona) y la Cueva Excéntrica (Igualeja).

También hay actividades relacionadas con el agua como las visitas a los parques acuáticos de la provincia, las actividades de paddle surf e hidropedales en la playa de Burriana (Nerja) o una ruta en kayak en Manilva.

Además, los amantes de la velocidad podrán demostrar sus cualidades al volante, ya que habrá tres campeonatos de karts.

Una de las novedades de esta edición son las clases de conducción segura de motocicleta, que se impartirán en diferentes puntos de la provincia. También nuevos son los desafíos de paintball y las visitas al Museo del Automóvil y la Moda.

Se volverán a organizar tres Grandes Retos del Verano, que fue una de las novedades del año pasado, en los que jóvenes de diferentes municipios se enfrentan representando a su pueblo en una competición divertida y llena de juegos de habilidad física e ingenio.

El programa de actividades se completa con visitas al parque Aventura Amazonia y a OXO Museo del Videojuego.