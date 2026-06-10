El proyecto ‘Pieza andante’ ha echado a andar con la exposición de la Quinta de 1885, un expediente de gran valor histórico que puede admirarse ya en el vestíbulo del Ayuntamiento. Cada tres meses se exhibirán otros documentos y enseres de interés de nuestro pasado

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha puesto en marcha una nueva iniciativa cultural y divulgativa titulada ‘Pieza andante’, que permitirá acercar documentos y enseres municipales de gran valor histórico mediante exposiciones itinerantes por distintos edificios públicos del municipio.

La primera pieza seleccionada para ha sido la llamada Quinta de 1885: el expediente de reclutamiento de mozos de ese año, considerado la joya más antigua que se conserva en el Archivo Municipal y un auténtico superviviente a las mermas sufridas por este fondo documental a lo largo de la historia, especialmente durante la Guerra Civil.

El alcalde, Joaquín Villanova, y el concejal de Patrimonio Histórico-Artístico, José Manuel de Molina, han presentado esta primera pieza, instalada en una vitrina situada en la entrada del Ayuntamiento. El documento ofrece una valiosa ventana al pasado y permite conocer con detalle la vida de los jóvenes alhaurinos de finales del siglo XIX.

A través de sus páginas es posible identificar a numerosos vecinos de la época con nombres y apellidos, así como conocer las calles donde residían —entre ellas Ermita, Álamos o Mesones—, los nombres de sus padres y sus fechas de nacimiento. Se trata, en definitiva, de una auténtica “radiografía social” del municipio hace más de 140 años.

El expediente refleja además dos de los grandes problemas que marcaban la España de 1885. Por un lado, la elevada mortalidad infantil, documentada mediante una nota sellada por el párroco de la Iglesia de San Sebastián que certifica el fallecimiento de varios mozos antes de alcanzar la edad militar de 19 años. El documento conserva incluso la impronta original del sello parroquial utilizado entonces.

Por otra parte, el expediente deja constancia del importante éxodo juvenil que vivió la localidad durante aquella época. Numerosas familias de Alhaurín de la Torre emigraron a Sudamérica, especialmente a Brasil y Argentina, en busca de mejores oportunidades y un futuro más prometedor.

La documentación también permite conocer el origen del término «quinto», que se remonta a la época de los Reyes Católicos y que fue consolidado por Felipe V en 1704. El sistema establecía que, en caso de necesidad, se reclutaría de forma obligatoria a uno de cada cinco varones aptos de cada población.

Con el objetivo de facilitar el acceso público a este valioso patrimonio, la Concejalía de Patrimonio Histórico-Artístico ha digitalizado íntegramente el expediente. Los visitantes pueden descargarlo para su consulta y estudio mediante un código QR instalado junto a la vitrina expositiva, que dirige a la página web de la concejalía donde se encuentra disponible el documento completo: https://alhaurindelatorre.es/quinta-del-ano-1885/.

La ‘Pieza andante’ continuará su recorrido por otras dependencias municipales, como el Área del Mayor y la Biblioteca Municipal. Cada tres meses se renovará la exposición con nuevos documentos, objetos y piezas históricas que contribuirán a difundir y poner en valor el pasado y el patrimonio de Alhaurín de la Torre.