El ciclo Café con Ideas lleva esta nueva charla, organizada por Fedelhorce y el Área de Comercio e impartida por el experto Alejandro Román, con la asistencia de emprendedores y profesionales que trabajan en dicho edificio municipal y empresarios en general

El Vivero de Empresas ha acogido este jueves una nueva edición del programa ‘Café con Ideas, que llevaba por título ‘Conversaciones difíciles’. Se trata de una iniciativa dirigida a empresarios, emprendedores y profesionales interesados en mejorar sus habilidades de comunicación y gestión de equipos.

Durante la jornada, impartida por el experto Alejandro Román, los asistentes han descubierto herramientas prácticas para afrontar conversaciones complejas con seguridad, empatía y profesionalidad, contribuyendo así al fortalecimiento de las relaciones laborales y a una gestión más eficaz de las personas dentro de las organizaciones.

A lo largo del taller se han abordado cuestiones clave para el ámbito empresarial, como la forma de ofrecer feedback correctivo sin generar conflictos, técnicas para mantener conversaciones difíciles de manera clara y respetuosa, así como estrategias para motivar y desarrollar el talento de los equipos de trabajo.

Asimismo, los participantes han podido conocer cómo realizar un despido de forma responsable y humana, identificar los errores más frecuentes que se producen en los procesos de selección y desvinculación de personal, y aprender estrategias para seleccionar a las personas más adecuadas para cada empresa.

La concejala de Formación y Empleo, María del Mar Martínez, ha asistido al encuentro, mostrando su apoyo a este tipo de iniciativas orientadas a fortalecer el tejido empresarial local mediante la formación y el desarrollo de competencias profesionales.

El taller ha sido organizado por Fedelhorce, en colaboración con el Ayuntamiento, dentro de su apuesta conjunta por ofrecer espacios de aprendizaje, intercambio de experiencias y crecimiento para empresarios.

Han acudido también el gerente de la patronal empresarial de la comarca, Pablo Cabrera, y el presidente de Centro Comercial Abierto de Alhaurín de la Torre, Antonio Vázquez Olmedo, entidad que está integrada en aquélla.