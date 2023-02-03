Estudiantes de 1º de Secundaria del centro realizan una caminata desde Pinos de Alhaurín hasta acceder al paraje de Jarapalos junto con su profesor de Educación Física.

En la actividad colaboran tres áreas municipales: Deportes, Medio Ambiente y Educación

Alumnos y alumnas del IES Gerald Brenan de Alhaurín de la Torre han participado esta mañana en una nueva ruta del programa ‘Conoce tu Sierra’ que lleva a cabo dicho centro educativo con la colaboración de las áreas de Deportes, Medio Ambiente y Educación del Ayuntamiento. Los estudiantes, de 1º de ESO, han partido desde un punto de la zona alta de la Urbanización Pinos de Alhaurín y han realizado una caminata hasta acceder al paraje de Jarapalos.

El profesor de Educación Física del Gerald Brenan, Mateo Garrido, es el encargado de pilotar estas travesías para que los alumnos conozcan más a fondo el entorno en el que se encuentran. Un verdadero paraje natural que se extiende por toda la Sierra de Mijas.

Los alumnos valoran muy positivamente esta actividad que les permite salir fuera del centro y divertirse a la vez que hacen deporte y conocen la naturaleza de Alhaurín de la Torre.

Las concejalas de Deportes y Medio Ambiente han acudido a esta salida para saludar a los participantes y al profesorado en una agradable mañana en plena sierra. El Consistorio ha aportado además una serie de camisetas para repartirlas entre el alumnado que acudirá a estas rutas. En la anterior ruta, en el mes de octubre ya recorrieron Jabalcuza, la Cañada del Lobo y el arroyo Blanquillo. La idea surgió del profesor Mateo Garrido durante el confinamiento del COVID. Este planteó la posibilidad de que los chavales disfrutaran de la naturaleza además de dar a conocer todo el entorno natural. La concejala de Deportes, María del Mar Martínez, se ha mostrado muy satisfecha por este tipo de iniciativas que ayudan a fomentar la práctica deportiva como parte de los hábitos saludables, a la vez que ha agradecido a Mateo Garrido el llevar a cabo esta actividad.

La concejala de Medio Ambiente, Jéssica Trujillo, ha reseñado, además, la importancia de mantener el entorno natural limpio y para ello los profesores que van con los alumnos portan bolsas de basura para recoger los residuos que van encontrando a su paso y dejando más limpia nuestra sierra.