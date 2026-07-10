El Ayuntamiento reabre todas las piscinas municipales tras confirmar la ausencia de E. coli

Las instalaciones recuperan la normalidad una vez completado el protocolo sanitario y obtener resultados negativos en los nuevos controles. El Área de Deportes recuerda que se realizan análisis diarios para garantizar la seguridad de los usuarios

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre reabre este viernes todas las piscinas municipales que permanecían cerradas de forma preventiva después de que los nuevos análisis de control hayan confirmado la ausencia de la bacteria Escherichia coli (E. coli) en el agua.

Las piscinas de Torrealquería, La Alquería, la piscina pequeña del complejo Joaquín Blume y la pequeña de El Cordobés vuelven así a estar plenamente operativas, una vez completado el tratamiento de hipercloración establecido por el protocolo sanitario y transcurridas 48 horas desde su cierre preventivo. La medida no afectó a las piscinas grandes de Joaquín Blume y de El Cordobés, que han continuado funcionando con normalidad.

El Ayuntamiento recuerda que esta clausura se adoptó tras detectarse la presencia de E. coli en uno de los controles rutinarios de calidad del agua, activándose de inmediato el procedimiento previsto por la normativa para preservar la salud de los bañistas.

Desde el Área de Deportes se subraya que se realizan análisis diarios del agua en todas las piscinas municipales, con el objetivo de garantizar en todo momento las adecuadas condiciones higiénico-sanitarias y ofrecer a los usuarios unas instalaciones seguras.

Asimismo, el Ayuntamiento agradece la comprensión mostrada por los vecinos durante el cierre temporal y aprovecha para reiterar el llamamiento al civismo y a la colaboración de todos los usuarios. Mantener unas correctas medidas de higiene antes del baño, respetar las normas de uso de las instalaciones y comunicar cualquier comportamiento incívico o acto vandálico son fundamentales para conservar la calidad del agua y evitar que se repitan este tipo de incidencias.