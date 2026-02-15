(Por Jmm Caminero) El articulismo de opinión de estos tres últimos siglos en nuestro terruño ibérico ha sido muy variado en formas y estéticas, una de ellas es en uno general incluir varios más pequeños.

Las realidades culturales son complejas y simples, pero ofrecen una enorme cantidad de material diverso, en nuestro territorio han existido en estos trescientos años, decenas de miles de articulistas y opinadores que han juzgado, valorado, analizado, mencionado realidades de todo tipo: humanas individuales y colectivas, teorías e imaginarias. Quizás, esa sea la gran riqueza del columnismo literario de opinión, ofrecer cada mañana, ahora posiblemente, cada mañana se publiquen en España miles de columnas nuevas. Y, cada comensal-lector puede seleccionar entre cientos de nombres en cientos de periódicos digitales. Hoy, haremos una cata de diversos temas:

– Abres un periódico, no hoy, desde siempre, desde la prensa en imprenta, de hace varios siglos y todas sus evoluciones. Encuentras siempre diversos entes sociopolíticos e ideológicos, con distintas soluciones políticas y económicas al mismo problema. Uno, uno se pregunta, ¿no podría la llamada ciencia política avanzar más, también las ciencias económicas…? ¿No sería de urgencia mundial hacer avanzar más en saber y en verdad las ciencias políticas y las ciencias económicas…? ¿Al final las hecatombes producidas en el siglo veinte, en el fondo no se deben a que las ciencias económicas y políticas estaban y están muy atrasadas en su saber…? ¿No sólo en la mala voluntad de las personas, no sólo en los intereses de grupos y colectivos…?

– La prensa indica, no diré el medio, no diré la mujer, no diré el día: “despiden a una mujer porque iba mucho al servicio”. Supongo que toda noticia tendrá su intrahistoria. Porque si es así, si sólo es así, supongo que en juicio ganará la partida la expulsada del trabajo. Pero claro está la información periodística siempre pública un resumen, los opinadores nos encontramos con un resumen de un resumen. En un juicio hay que oír todas las partes. Costumbre que hemos olvidado…

– Dicen que vendrá el Nuevo Pontífice a España. Me pregunto a cuántos países ningún Papa de este siglo último no habrá ido todavía. Pueden pensar en nombres. Pueden pensar en razones y motivos y causas… Las religiones deben encontrar un modo y una manera de vivir entre ellas en paz. Si no lo hacen, la paz mundial se verá muy comprometida. Ya que las religiones son sistemas socioideológicos que hablan a los hombres de mil temas. Es necesario para la paz mundial, que las altas jerarquías religiosas de todas las religiones sean capaces de encontrar modos y maneras de vivir en paz en todos los lugares del planeta. Si no lo encuentran la paz mundial estará siempre con una espada de Damocles encima.

– Si una mujer se ve constreñida, se ve que está siendo y recibiendo presiones de abusos sexuales –sea en la forma que sea-. No podría ir a alguna tienda de artilugios electrónicos, de esos de espías y comprar algún sistema no demasiado caro, y, así poder grabar dichas realidades. No sería un elemento efectivo y eficiente y simple… Las organizaciones en la defensa de la mujer, no podrían y no deberían intentar incentivar esta línea de solución de este problema. Porque por un lado se puede producir falsas denuncias, por el otro, quizás sólo se denuncien un tanto por ciento muy pequeño de la realidad existente, en todos los campos sociales y en todas las realidades…

Aquello de Disraeli, en la Exposición Universal, que el pabellón se llenó de pájaros y no eran capaces de echarlos. Y, la Reina Isabel de Inglaterra, le preguntó, y, él le dijo: “Pongan dos halcones”. Lo hicieron y se marcharon. Hoy, válganse de la tecnología que tan precisa es. Y, quizás económica, en cosas simples… ¡Sólo para utilizar ante ese problema…! ¡Porque utilizarla de otro modo, sería un delito suficiente, porque quita la privacidad de la empresa y el secreto de la empresa…! ¿En fin, ustedes dirán…?

– Parece ser que la Mutilación Genital Femenina, MGF , en Europa era un problema hace unas décadas inexistentes. Parece ser. Y, parece ser que ahora está alcanzando un número suficiente de casos. Se estima en el mundo de doscientos millones de niñas y mujeres afectadas por dicha realidad. Y, que en Europa viven seiscientas mil mujeres con dicha realidad, no todas causadas en suelo europeo.

En las interrelaciones de las culturas siempre se produce el mismo problema, lo vemos en la historia antigua hasta hoy. Qué elementos de una cultura A tienen que cambiar al encontrarse con una cultura B, y, viceversa. Creo que hoy tenemos la ciencia, la ciencia ortodoxa que nos puede dar mucha luz en cualquier tema. Creo que hoy, todas las culturas tienen que mirarse en el espejo de las ciencias. Y, al menos, lo que expresen las ciencias aceptarlo. Siempre expongo el ejemplo imaginario e irreal: Si una cultura A, indica que no se puede comer aceitunas, habrá que ver lo que nos dice la ciencia sobre ese tema. Y, aceptarlo.

Las culturas también tienen el deber y el derecho de evolucionar y aceptar nuevas verdades sobre temas antiguos y milenarios o de siglos. Alguien viaja en el último avión, utiliza el último móvil, pero indica que en mil costumbres de mil años no se puede cambiar nada y en nada. Es una paradoja y una contradicción. Habrá que ir cambiando según el justo saber y el ortodoxo saber, y, las ciencias nos proporcionan mucho…

Algunas personas indican que una función del columnismo de opinión es señalar realidades que nos parecen imaginarias e irreales, singulares, raras y extrañas. Incluso mencionar datos y conceptos que no entran mucho en el concepto de noticia. Incluso realidades que en sí, en sí no tienen demasiada importancia… En fin, como toda realidad compleja, realidad natural o social o cultural, hay diversidad de planteamientos. El artículo de opinión es una realidad cultural, por tanto es diverso. Los lectores los leen sabiendo que encontrarán dentro de ellos la diversidad. Al final, es como una tormenta te cae encima, puedes refugiarte en una casa, en este caso, dejar de leerlo y de pensarlo. Si no te interesa este tema.

Pero la realidad humana es un enorme edificio con muchas vertientes, caras y aristas, es bueno, es bueno ir sabiendo un poco de todo… Aquí lo dejamos…

Fin artículo 5.356º: “Gazpacho de microcolumnas”.