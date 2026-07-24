Celebrado el primer turno del campamento de Juventud en Barbate,

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Así ha transcurrido el del Campamento de Verano organizado por el Área de Juventud Alhaurín de la Torre en Barbate.

Han sido unos días repletos de actividades, convivencia, deporte, juegos y experiencias inolvidables en un entorno privilegiado, donde los participantes han disfrutado de una propuesta pensada para fomentar valores como la amistad, el compañerismo y la autonomía.

Os dejamos una selección de imágenes que resumen algunos de los mejores momentos vividos por el grupo.

Mientras tanto, el segundo turno ya está disfrutando de esta experiencia, que cada verano ofrece a nuestros jóvenes una alternativa de ocio educativo y saludable durante las vacaciones.