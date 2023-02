¿Debemos aceptar y preguntarnos si somos la última generación de escritores, intelectuales, artistas, y, todas las demás artes debido al influjo de la Inteligencia Artificial…?

No voy a citar en esta ocasión, todos los adelantos y aplicaciones, que se saben, existen ya en IA, Inteligencia Artificial, y que usted puede conocer con un clic en Internet, usted los puede encontrar, diversas interpretaciones, diversas realidades ya, diversos horizontes, diversas potencialidades…

La cuestión es simple y sencilla, la IA, ha alcanzado ya un nivel suficiente de competitividad y de eficiencia que ya puede ser un elemento a tener en cuenta, no solo en todas las dimensiones laborales manuales, que desde luego, ya es evidente, y, se irán perfeccionando, sino también en las intelectuales, cognoscitivas, del saber. En todos los oficios del saber…

Si interrelacionamos los sistemas de I.A, más la teleinformática, más los Big Data, y, otras tecnologías informáticas –y, esto sin contar la venida pronto de los ordenadores cuánticos-, y, sin contar en cuenta, el proceso de aceleración científica y técnica en todas estas realidades, nos podemos encontrar, ya, pero dentro de veinte o cincuenta años, no solo que el mundo será otra cosa, no será un cambio de fase, sino un cambio de etapa, que hasta el Papa Francisco lo indicó hace unos años.

No solo que los sistemas informáticos y teleinformáticas y la IA se introducirán, de alguna y de muchas maneras, en los miles de oficios y profesiones, digamos con una impronta más manual, ni, tampoco, en los cientos de oficios, en los que el sello del saber o intelectual o de la voluntad y conciencia y libertad humana, tienen más nivel –se dice que incluso en los abogados-, sino que se introducirá en todo y en todos…

Podría poner casos y ejemplos, de la realidad ya existente, y de la perfección de y en esa realidad, que se irá ascendiendo de perfección y como una enorme mancha de aceite se irá extendiendo, introduciéndose en todos los entresijos, pero además, irá cambiando en calidad y en cantidad y en cualificación, como no podemos imaginar.

No estoy, aquí, indicando como el movimiento del Siglo XVIII/XIX, cuándo cientos o miles de trabajadores manuales de la industria textil se quedaron sin trabajo, por la influencia de la primera maquinas y perfeccionamiento de esa maquinaria, de dicha industria. Ni todas las huelgas y quejas que hubo. Y, tampoco, todas las interpretaciones que durante estos dos siglos, se han producido, que es cierto, que una nueva tecnología abole puestos de trabajos, pero que crea otros, con un mayor grado de perfección y de educación, etc. Ni que la sociedad se perfecciona en su totalidad. No entro en ello, en todos esos debates que llevamos dos siglos…

Ni tampoco, que no se producirá este movimiento, que ya está, de forma radical, sino se irá extendiendo poco a poco, se irán cambiando unos programas por otros más perfeccionados, lo estamos percibiendo en todos los campos de la economía. Cada día que sales a la calle. Ni voy aquí a indicar, a llamar a la queja y a la protesta, ni nada de todo ello. Tampoco niego que al principio, en estos próximos años, ya sin darnos cuenta, se producirá, que los programas de IA, serán como una ayuda al ser humano, pasaremos de informarnos por el ordenador de mil noticias o datos, a que tengamos en esos mismos entes, sistemas de IA, que pensarán con nosotros determinados temas, y, que harán actos y actividades con nosotros, según los oficios.

Puede existir un periodo, diríamos que convivirán ambas realidades, las realidades e inteligencia y voluntad y libertad humana, acompañado, no ya solo de ordenadores, que esa etapa ya la hemos pasado, sino de IA que estará inscrita en los ordenadores, con programas determinados y concretos, que informarán a la inteligencia humana, de multitud de datos, incluso de conceptos o consecuencias posibles o previsibles, y, todavía el ser humano podrá escoger o seleccionar opciones prácticas o de aceptación o de conclusión o de toma de decisiones…

Pero la IA, ya está aquí, ya entraremos en esos procesos de perfeccionamiento. Al principio existirán dos tipos de programas de IA, unos, diríamos para todo el mundo, gratuitos, incluso sin coste, para que todo el mundo los aplique si desea, según oficios y profesiones. Y, otros de especialistas y expertos y de las elites económicas o políticas o empresariales o...

¿Con lo cual, empezamos preguntándonos si somos la última generación o, si quieren la penúltima de escritores, pensadores, artistas en multitud de ramas, y, en parte también se irá introduciendo en el resto de saberes…?

¿O, más concretamente, dentro de diez, veinte, treinta años, ya existirán programas de IA, que harán artículos periodísticos, que se les proporcionará un tema equis, un dato, una noticia, y, el sistema de IA, empezará a buscar datos y conexiones en el Big Data, en millones de bases de información y de ordenadores, y, al cabo de media hora, te habrá escrito, uno o diez artículos o columnas de opinión…?

¿Pero los productos culturales que surjan de la IA, también hará que se revise la calidad de la producción cultural actual y de siglos anteriores, no lo olviden…? ¿Y, también el lugar del ser humano en el mundo, y, la cantidad de seres humanos que la especie necesita en el mundo, y, cambiará multitud de factores sociales, culturales, económicos, productivos, en todos los sentidos…? ¿Sin contar, que dentro de equis tiempo, la IA, pongamos un siglo o dos siglos, alcance conciencia personal e individual…? ¿O, que sea más inteligente que nosotros, y se sientan superiores a nosotros, porque al final, nosotros tenemos solo un cerebro de un kilo, y esas IA, pueden tener, la capacidad de millones de kilos de pensamiento y de cerebro informático…? ¿Somos las últimas generaciones de seres humanos como especie biológica superior…?

¿Al principio, los gestores y promotores y editores y directores de periódicos, harán una síntesis, entre la inteligencia humana aplicada al periodismo y los sistemas de IA, pero después, dentro de una o dos generaciones o, incluso menos, ya gran parte de las redacciones, estarán en manos de la IA, unos cuantos seres humanos, y el resto, IA? ¿Y, lo mismo en el resto de saberes/oficios/profesiones intelectuales y manuales, en parte y en gran parte…?

¿Dirán que es una exageración, y, y lo es y será, pero cuándo hace cinco décadas se indicaba, que las cientos de miles de tiendas, supermercados pequeños iban a desaparecer, con lo que venía de los grandes hipermercados tomados de América, todo el mundo miraba hacia otro lado, y era escéptico?

¿Pero en estas décadas, han desaparecido cientos de miles de tiendas y de supermercados de la alimentación, y, ya nadie se acuerda, ya han nacido generaciones, que nunca han visto esa realidad anterior…? ¿…?

