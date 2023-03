(Jmm Caminero) Los humanos para entender el mundo tienen que conceptualizarlo y clasificarlo, es decir, encontrar características comunes, en cuanto a lo social, lo denominamos generaciones…

Casi siempre debido a un acontecimiento grave o gravísimo, y, en ese núcleo o derredor o alrededor, se empieza a percibir la vida humana y social y natural… En España es famosa la del 98, a raíz del olvido de América, después, se habla del 27, por aquella reunión de poetas al lado de Góngora, y, diríamos que esa nomenclatura se ha ido extendiendo a otros campos. El maestro Ortega, dicen que para estar en una generación inventó la del catorce, y, explicó que las generaciones vitales no son de veinte o veinticinco años o treinta, sino de quince.

Después se subrayó la del cincuenta, yo he defendido la de la Transición setenta y cinco y ochenta, en la que yo estaría. Y, quizás, ahora estaríamos en la de dos mil, un nuevo siglo y milenio, con nuevas esperanzas y expectaciones. ¿Ahora, algunos se preguntarán está surgiendo otra nueva, quizás, según como termine lo del Este de Europa, o, quizás, cómo termine los cambios que se están produciendo en nuestra Península Ibérica, a nivel sociopolítico…? ¡No lo sé…!

Manuel Granados, en un artículo publicada en Las Españas, México, 1953, titulado: Una nueva generación: la de 1939, defiende que a raíz de esos acontecimientos, se puede hablar de una nueva etapa u hornada de la vida, unos intelectuales se tuvieron que marchar, otros, se quedaron, y, pudieron hablar a medias o a un décimo, y desde luego, afectó a todos los ámbitos de la vida todos esos acontecimientos que sucedieron entre 1936-1939… -y, que todavía en la sociedad, como diría Pío Baroja, que durarían el recuerdo un siglo, cuatro generaciones…-.

Debo indicar que lo primero que debo expresar es que he estado mirando en el transatlántico de Internet, y no he encontrado claramente la figura y nombre y persona y personaje de Manuel Granados, de aquella época o tiempo, si algunos posteriores –y, me reitero en la enorme necesidad, que cada escritor o pensador o quien quiera, debe tener dos nombres, el de guerra y marca y moda, el que quiera dejar para la posteridad, pero en esa cardumen que es Internet, hay que situar, los dos, el primero, y otro, al menos, con dos apellidos o con cuatro, si de verdad queremos que este medio de cultura y Cultura, sea eficiente-.

Las teorías de las generaciones son esenciales, porque son el teatro-marco-exposición de lo que puede suceder en cada tiempo o época. Es diríamos, una síntesis de multitud de realidades y razones vitales, biográficas y sociales. Y, dentro de ese conjunto o volcán o seísmo se introducen movimientos culturales… Y, aquí ocurren dos cosas, sin entrar, si las teorías de las generaciones y generaciones culturales, tienen sentido:

Una, que quizás, las generaciones no están tan bien señaladas y simbolizadas… Porque aceptamos la del 98, por la conmoción psicológica que se produjo en la sociedad. Pero la del 27, que ya nadie moverá y removerá y nadie cambiará, ni recambiaría, en todo caso, como acontecimiento social y cultural y político, sería mejor señalar la de 1931. Y, después, nos iríamos a la de 1975-198… ¡Quizás, así, en algunos casos, los tiempos son más largos, pero en las generaciones, siempre se introducen personas, de años antes y de años después, siempre pensando que hacia los veinte o treinta cuando empiezan a crecer los autores, no digamos a florecer del todo…!

De todas formas las teorías de las generaciones son algo artificioso. En este momento, habría otra del año dos mil, por el cambio de siglo y milenio, y, lo que de alguna manera, ha podido suponer, por ejemplo las Torres Gemelas, el nuevo cambio mundial sociopolítico, ocurrido unos años antes, -la Caída de la Guerra Fría, que era bastante caliente…-.

Dos, que es un grave error, cuándo se fijan las generaciones, pongamos por caso, las dos más famosas, la del 98 y la del 27, -a mi entender, ya lo he indicado, sería más justo incluir la del 98 y la del 31, y, quizás, si una del cincuenta, los que empezaron a florecer después de los años cuarenta-. Es que cuándo se materializa y cristaliza ya una generación, se incluyen diez o doce nombres de la cultura, diez o doce de literatura, una docena de otras especialidades y algunos más. Y, al final se fijan, quedan ya fijadas, para los futuros. Y, lo que ocurre es que se olvidan a muchos y muchas voces, a y en todos los campos. Especialmente de provincias o de otras regiones que no son o no están en el centro del canon cultural de las grandes urbes del orbi cultural. Esta si que es una asignatura pendiente…

Se crea un grupo poético, una gran antología, diseñada por un gran crítico, pongamos el caso y ejemplo, a nivel nacional. Tiene fama y notoriedad y color y calor, y, ya los grandes medios empiezan a vocear y vociferar, pasa a los cátedros de las universidades, a estudios, y a la enseñanza regular secundaria. Y, ya quedan esos nombres, esos adjetivos, esos apellidos y no otros. Pongamos por caso, que es una antología de poetas. Podría situar varias en este último siglo en esta Piel de Toro… quedan diez o doce nombres y autorías, y, el resto, cientos o miles, que no han ingresado en esa plaza de toros, ya, posiblemente, quedan olvidados en los tinajas del olvido o semiolvido. Quizás, tienen un poco color y calor en su comarca o provincia o región.

Cierto es que con las universidades inscritas e insertas en cada región, en unas regiones, solo una, en otras, varias. Pues las tesis doctorales y trabajos fin de grado los departamentos, especialmente de cultura, intentan fijar y recoger la producción cultural de sus terruños. Pero, no sé si esto será suficiente…

¿Tiene sentido que vuelva a recordar, porqué no se hacen archivos virtuales, sigamos con el ejemplo, de poetas, sean a niveles regionales, provinciales, nacionales, y, los poetas, que quieran estar, solo con enviar curriculum, sin selecciones previas, puedan tener un pequeño lugar, para que después sea la base de antologías, estudios, investigaciones, artículos, olvidos, etc.?

¿No hay más riqueza en un campo de mil hectáreas que no solo en un campo de cien, no hay mejor/mayor riqueza cultural, después, cada uno realice selecciones en un campo de diez mil poetas nacionales, o de mil regionales, que no solo de cien…?

¿Dirán, enseguida, palabra que recorre las vértebras de la cultura, del mundo cultural, es que la mayoría son mediocres?, ¿pero siempre les contesto, es que todos los panaderos son premios Nobel, todos los médicos son premios Nobel, todos los ejecutivos son premios Nobel, todos los catedráticos son premios Nobel…? ¡Paz y bien…!

Fin artículo 3.479º: “Generaciones vitales y culturales”.