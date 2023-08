(Jmm Caminero) Existen autores/as que indican que hay que hablar más de política y Política en el orden de los medios y no solo de forma privada. Más de sociopolítica, palabra más correcta.

Está redactando un texto o palabras o frases, alguien que apenas roza este tema, en sentido estricto, que no habla mal de ninguna ideología sociopolítica, ni menos, de ningún líder que ocupe un cargo y una carga en esa dimensión, a ningún nivel territorial –local, comarcal, provincial, regional, nacional…-.

Porque para hablar de política en pública o por escrito con letras de varios colores, la sociedad y todos los entes sociales y colectivos, tienen que garantizar al que habla-escribe-observa-piensa unas garantías mínimas. Nadie niega, que la Constitución que disponemos basada en Derechos Humanos, permite la libertad de conciencia-culto-creencias-pensamiento-expresión-publicación. Esto es cierto, nadie lo puede negar, si no recuerdo mal, el artículo 16.2 de la Constitución, indica algo más, parafraseándolo, “nadie tiene porqué decir su identidad religiosa, social, moral, sexual, política…”.

Pero después, existe un orden social o sociedad, en el cual, no podemos negarlo, entre las personas y colectivos, existen, con palabras fáciles y débiles y suaves, muchas zancadillas, todo el mundo habla y te habla, que le cerraron tal puerta, porque supusieron que no era de ese talento/talante ideológico, o, que abrieron tal ventana porque si lo era. La realidad social, de la calle, en entidades sociales concretas y reales, parece ser que puede tener otras consonancias…

La Inteligencia Cultural y Académica de esta sociedad y país. Los catedráticos, pongamos por caso, cientos de profesores de universidad que existen en todas las categorías, actividades, departamentos, disciplinas raramente, publican artículos, sean en periódicos, blogs, redes sociales de lo que ellos y ellas piensan de y en la sociedad, de la política, del Estado y de todos los temas afines…

¿Habría que preguntarse, seria y profundamente, porqué la alta clase intelectual de este país, raramente hablan, para los medios de comunicación, todo su saber, se queda para sus libros y sus artículos científicos y académicos, que al final, solo lo leen, unas decenas de personas, y, todos especialistas como ellos o que desean serlo…?

Opino, y pienso, y creo que a semejanza que al abogado defensor de un presunto homicida, se le permite defender al reo, que después es juzgado, sentenciado y condenado a la pena que la legalidad impere. Pero a la persona jurídica o abogado defensor, no se sanciona de ninguna manera, por realizar ese trabajo, para que la justicia y la equidad impere. Y, si no fuese por eso, la injusticia y la inequidad serían mucho mayores.

Opino y pienso y estimo y creo que habría que llegar a un consenso social público y universal, que una sociedad y todos sus entes sociales, no solo que la libertad de pensamiento y de conciencia, bajo el marco de la ley, pero que las personas que opinan y piensan y razonan y argumentan y publican opiniones de un tipo o de otro, no solo la Ley Constitucional les amparara, sino que los diversos colectivos de la sociedad, de los entes sociales que forman todo el tejido de ciudades y pueblos y aldeas de miles de localidades.

Que esas personas, no fuesen sancionados, ni castigados, socialmente, de ninguna manera, de ninguna forma… que no se le pusiesen zancadillas de ninguna manera y en ningún sentido. Que no se le cerrasen ninguna puerta, ni se les abriese ninguna ventana. Sino que fuesen como los abogados defensores de presuntas personas con delitos. Que tuviesen ese derecho real. Que nadie por decir equis, dentro de la legalidad, no fuese sancionado socialmente, de ninguna manera, por aquellos que pueden pensar que piensan que es zeta.

El articulista Coradino Vega, publica en El País, del 14 de julio del 2023, un artículo titulado Tenemos que hablar más de política. Una columna bien escrita, que menciona ideas y conceptos que hay que tener en cuenta, se esté o no se esté de acuerdo con el meollo del texto.

Pero yo pienso que miles de personas de la intelectualidad, de todos los ramos de la cultura y Cultura, no se atreverán a hablar de política y Política, en público, ni por escrito, solo lo harán en privado, hasta que la sociedad, todos los entes sociales, todos los poderes reales y fácticos de la sociedad y de toda la realidad social, no lleguemos a un acuerdo, no solo Legal y Constitucional, que alguien, bajo el molde de la legalidad, pueda decir y escribir y pensar y redactar algo, y, no ser castigado o sancionado de ninguna manera, por ningún grupo del poder social y fáctico y real –y, en cada entidad territorial, está formado por distintos entes de poder-.

Dicho de otro modo, porque un escritor redacte un texto que exprese equis, quién no esté de acuerdo con ese texto equis y esas ideas y concepciones equis, no lo castigue/sancione/limite/margine/silencie social o de otras maneras a esa persona y ese individuo…

¿Dirán ustedes, con razón o sin razón, esto no sucede, quizás alguna excepción de excepción…? ¿Pues ese/este es el meollo de esta columna, si esto sucede o no sucede, a nivel de pie de la calle…? ¿Usted que dice, usted que piensa, aunque jamás lo escribirá? ¡Paz y bien…!

https://museovirtualcuadernosdelamancha.wordpress.com © jmm caminero (18-26 julio 2023 cr).

Fin artículo 3.696º: “Hablar de política y de Política”.