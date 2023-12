(Jmm Caminero) En Internet se habla de 150.000 fotos, y, todo es posible porque Vivian Maier (1926-2009) nunca expuso, ni publicó, ni exhibió ninguna de sus fotografías.

No tiene sentido mencionar otra vez en los grandes titulares, recordar lo de niñera fotógrafa. Era, para su tiempo, disponía de la formación suficiente en este terreno, no solo autodidacta, sino que posiblemente, en su estancia en Francia, se le enseñó los elementos esenciales de la fotografía…

Pero esperemos que se vaya aclarando no solo la cantidad de material que realizó, incluidas películas en superocho, y, también, si es posible, si es que no se ha perdido otros materiales que pueda estar en algunas colecciones –quizás se haya destruido mucho…-.

Vivian Maier, su historia se ha contado ya muchas veces, fue descubierta por casualidad por John Maloof, que iba buscando en una casa de subastas, fotografías sobre Chicago para realizar un trabajo de urbanismo. Pero es el caso paradigmático, que puede suceder, que existan personas que en distintas áreas creativas, puedan llegar a un nivel alto o de excelencia en su saber, y, en un mundo con tan ingente cantidad de producción cultural, pues no sea aceptada, tenida en cuenta, valorada, y, perdida su producción.

Existen muchas voces, como aquel gran editor español, no diré el nombre, qué decía a grandes voces, “¡Qué hoy, ningún Cervantes se perdería, ningún Quijote…!”. Pero yo, siempre me he preguntado, ¿Cómo sería hoy, el Cervantes de hoy, y, como sería el Manco de hoy, y, cómo sería hoy, el Quijote de hoy…?

Filosofía del Arte.

Con todo respeto, Vivian Maier, debió de tener unas circunstancias complejas, a nivel biográfico y vital, y, también, posiblemente, algunos rasgos de personalidad específicos, que le llevó a utilizar la fotografía como una manera de documentar la realidad exterior, pero quizás, también de proyectar su interior.

Podríamos indicar, que en ella, el arte, en este caso el arte de la fotografía, era una especie de catarsis, que producía un movimiento interior de sosiego o de armonía o de tranquilidad o de comprensión de su interior y del exterior en su interior. Al fotografiar constantemente, trozos de la realidad externa, especialmente, seres humanos y autoretratos, encontraba todas las dimensiones de lo humano.

Aquí en España, hoy, al menos, en muchas ciudades, no podría haberlo hecho, no se pueden realizar fotos sobre personas, ni siquiera sobre animales, porque los propietarios se quejan…

Historia del Arte.

Se ha interpretado el arte y las artes de muchos modos, sea el dibujo o la pintura o el teatro o la novela o las viñetas de humor o la fotografía. Desde Aristóteles, desde los viejos maestros griegos ya se plantearían que es y debe ser el Arte. No olvidemos que cuando nació Aristóteles, ya estaba fabricado el Partenón, y cientos de templos, griegos y de imperios antiguos anteriores a él.

Parece, que no somos conscientes que la historia de la interpretación humana no nació con Sócrates, Platón, Aristóteles, para crear y mantener imperios y ciudades-Estados debe existir reflexiones sobre todas las materias humanas y naturales y sociales posibles. Y, el arte y las artes son una rama de ellas. Bueno, es recordar esta verdad de Perogrullo. Porque Grecia fue esencial, Roma fue esencial para nosotros, pero también existió Cartago y Fenicia y el mundo hebreo, y también, antes Micenas, y, todos los imperios en Mesopotamia y Oriente Próximo y el Antiguo Egipto. Y, nosotros los de ahora, somos herederos de todos ellos…

Preguntas.

Esa idea de la antigua China, que cualquier persona de cualquier oficio, debe completar y complementar su vocación o su profesión o su situación con algún arte. Esta idea, quizás debería retomarla Occidente. Pero no solo plantearla como y para aficionados, sino especialmente, como actividades culturales esenciales. Ese ejemplo, de que alguien sea gobernador o militar o emperador como en la Antigua China, y, realice sus funciones, pero al mismo tiempo, sea pintor o calígrafo o poeta. Estas dimensiones de la realidad, que para nosotros son diversas, quizás para el espíritu y la conciencia humana sean necesarias aunar y unir…

Me pregunto si la fotografía a Vivian Maier posiblemente la salvó de no caer en enfermedades graves. Me pregunto si la fotografía como arte y como documento le sirvió a Vivian Maier para sobrevivir y vivir y entender y comprender mejor este mundo. Me pregunto, si le sirvió para darle un lugar en este mundo.

Me pregunto, si el arte y las artes, en unos tiempos, que existe bastante angustia y pena y desaliento en muchas personas y sectores de la sociedad, si el arte o las artes, o algún arte, podría ser y servir para completar y complementar las actividades de las personas. Y, así equilibrarlas y armonizarlas y darles espera y esperanza.

Me pregunto, si el arte o las artes, cada uno, que escoja el que quiera, aunque llegue a ser notable o solo mediano, podría servir para dar un aliento, a multitud de personas. Me pregunto si el arte o algún arte o las artes en general, podría ser un gran instrumento de terapia y de consuelo y de sosiego a millones de personas. Hoy. Hoy y mañana. Me pregunto y pregunto…

Fin artículo 3.953º: “Cien mil fotos de Vivian Maier”.