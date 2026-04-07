La Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso de nivel amarillo por lluvias y tormentas en la provincia de Málaga para la madrugada de este martes, 8 de abril, según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía.

El aviso estará vigente desde las 00:00 hasta las 09:00 horas, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%. En cuanto a las precipitaciones, se espera una acumulación de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, lo que podría provocar incidencias puntuales en zonas urbanas y en la red viaria.

Además, se prevé la presencia de tormentas que, aunque en principio se sitúan en nivel amarillo, podrían alcanzar una mayor intensidad de forma local, dado el carácter irregular de este tipo de fenómenos meteorológicos.

Desde los servicios de emergencia se recomienda extremar la precaución durante las primeras horas del día, especialmente en desplazamientos, evitando zonas inundables y prestando atención a posibles acumulaciones de agua en calzadas, pasos subterráneos o arroyos.

En caso de cualquier incidencia, se recuerda que el teléfono de emergencias 112 permanece operativo las 24 horas.