El certamen incluye modalidades escrita y audiovisual para alumnado de Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP, e incorpora nuevos premios para centros y profesorado

La iniciativa cuenta con el patrocinio de la Fundación ”la Caixa”, la Diputación de Málaga y CaixaBank

La Asociación de la Prensa de Málaga convoca el Concurso de Prensa Escolar 2026, una iniciativa que cada año acerca el periodismo a las aulas y que en esta edición llega con importantes novedades. El plazo para participar estará abierto del 8 al 30 de abril, ambos inclusive, dentro del proyecto de alfabetización mediática Prensa en mi mochila, en el que colaboran la Fundación ”la Caixa”, la Diputación de Málaga y CaixaBank.

El certamen está dirigido al alumnado de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, que se incorpora por primera vez a la convocatoria como una de las principales novedades. El objetivo es animar a los estudiantes a contar historias con mirada periodística, desarrollar su espíritu crítico y mejorar su forma de expresarse.

El concurso mantiene sus dos modalidades: escrita y audiovisual. En función de la etapa educativa, el alumnado podrá elaborar noticias, entrevistas o reportajes, tanto en formato texto como en vídeo, podcast o videopodcast. Cada participante podrá presentar un único trabajo, de manera individual o en grupo —en el caso de la modalidad audiovisual, con un máximo de tres integrantes—. Los trabajos deberán enviarse por correo electrónico antes de que finalice el plazo, respetando siempre una estructura periodística clara y cuidando tanto el contenido como la forma.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición es la ampliación de los premios, que crecen para implicar a toda la comunidad educativa. A los galardones provinciales por modalidad y etapa se suman cinco nuevos reconocimientos: Premio al mejor enfoque periodístico, Premio a la originalidad, Premio al mejor trabajo de investigación, Premio al centro educativo y Premio al profesor/a más implicado. Los ganadores recibirán diplomas, trofeos y regalos, entre ellos entradas a los museos Mimma -Museo Interactivo de la Música-, Museo del Automóvil y la Moda, Oxo Museo del Videojuego, Cueva de Nerja, Jardín Botánico Histórico La Concepción, y Cochera Cabaret.

El jurado estará formado por seis personas vinculadas al ámbito educativo y periodístico, que valorarán la calidad de los trabajos, la creatividad y el rigor informativo.

El fallo y la entrega de premios se celebrarán en mayo, en un acto público organizado por la Asociación de la Prensa de Málaga, coincidiendo con las actividades en torno al Día Mundial de la Libertad de Prensa.