Más de 1.300 empresas participan en acciones de internacionalización de Andalucía TRADE en el primer semestre del año, el equivalente al 24,7% de las exportadoras regulares andaluzas

La agencia pública invertirá más de 63 millones hasta 2027 en apoyo a la internacionalización a través de su programación y nuevos incentivos que verán la luz antes de final de año

El fuerte crecimiento exportador de Andalucía la convierte en la única comunidad en crecimiento del Top5 y la que más aporta al sector exterior español en 2024

Andalucía TRADE potencia la internacionalización de la economía andaluza mediante diversas acciones estratégicas que realiza anualmente, y que en este primer semestre del año han contado con la participación de 1.305 empresas andaluzas, cifra equivalente al 24,7% de las exportadoras regulares andaluzas en el periodo enero mayo de 2024 (5.276), es decir 1 de cada 4 compañías. En total se han llevado a cabo 610 actividades.

Asimismo, la agencia pública invertirá más de 63 millones hasta 2027 en apoyo a la internacionalización de Andalucía a través de su programación y nuevos incentivos que se implementarán antes de final de año.

Por otra parte, el fuerte crecimiento exportador de Andalucía la convierten en única comunidad que crece del Top5 y en la que más aporta al sector exterior español en 2024. El año 2024 ha comenzado con un notable impulso, con exportaciones que alcanzaron los 18.035 millones de euros en los primeros cinco meses, lo que representa un crecimiento del 5,4% en contraste con la disminución de las ventas nacionales (-2,3%). Estas cifras son significativas y demuestran la evolución del tejido empresarial de la comunidad, ya que en estos cinco meses se ha exportado casi lo mismo que en todo el año 2010 (18.700 millones de euros).

Las 1.305 compañías andaluzas participantes en las acciones de internacionalización de Andalucía TRADE de enero a junio de 2024 han tenido como principales mercados objetivo de expansión a Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Francia, Bélgica, EE.UU., India, Brasil, Japón y Australia, por este orden.

Casi la mitad de las 610 acciones contabilizadas por Andalucía TRADE en el primer semestre de 2024 (46%) corresponde a actividades de promoción, entre las que se encuentra la participación en 86 misiones comerciales (directas e inversas) en más de 90 países de todo el mundo y en decenas de ferias internacionales. Además, el 52% de las mismas estuvieron ligadas a tareas de información.

En cuanto a los sectores, el agroalimentario registró el 30% de las participaciones, seguido del industrial (19%), servicios (6%) y consumo (4%); siendo las actividades multisectoriales las que han liderado la participación, con el 42% del total.

Red internacional en 5 continentes

Igualmente, en este periodo se realizaron diversas acciones de atracción de inversión directa extranjera, y la Red Andalucía TRADE Internacional intervino en más de 200 acciones, que generaron 558 participaciones de empresas andaluzas y 773 extranjeras de un total 651 agentes de los 75 países que cubre la red y que llegó hasta los cinco continentes en 2023.

Entre estas acciones de la Red Andalucía TRADE Internacional, destacaron 266 Proyectos Individuales, a través de los cuales las empresas de la comunidad recibieron asesoramiento in situ en los mercados de su preferencia, donde la agencia pública tiene presencia.

Casi 500 empresas sevillanas

La provincia con mayor representación en la actividad internacional de Andalucía TRADE hasta la fecha ha sido Sevilla, con 406 empresas y el 31% de las participaciones en las acciones realizadas. En segundo lugar, se sitúa Córdoba, con el 14% de las participaciones (149 empresas), seguida de Málaga, con el 13% del total (194 firmas). En cuarto lugar, Almería representa el 11% de las participaciones (132 empresas), mostrando un mayor dinamismo que Cádiz (156) y Jaén (106), provincias que comparten un 10% de las participaciones. Las empresas de Granada representan el 7% de las participaciones andaluzas (102) y Huelva el 4% (60 empresas).

Acciones destacadas 2024: ADM Sevilla

Entre las actividades de internacionalización realizadas en este primer semestre destacó la celebración del ADM Sevilla que reunió a los principales protagonistas del mundo aeronáutico en Andalucía; o citas como la feria Fruitlogistica o el X Encuentro de compradores de Vinos y Brandy de Jerez.

En concreto, ADM Sevilla registró en esta edición un récord de participación con 1.343 profesionales de 29 países y 333 empresas involucradas. Durante el evento, celebrado del 14 al 16 de mayo en Fibes, se llevaron a cabo 8.730 reuniones de negocios. ADM destaca por su carácter internacional, con un 61% de asistentes provenientes del extranjero.

Andalucía TRADE Global 2024: noviembre en Málaga

Dentro de la programación prevista hasta diciembre de este año, destaca la celebración, los días 13 y 14 de noviembre, de Andalucía TRADE Global que volverá al Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) como el mayor encuentro sobre comercio internacional que se celebra en Andalucía.

La cita se lleva a cabo en colaboración con el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) e ICEX- España Exportación e Inversiones. En este evento, las pymes andaluzas podrán definir los próximos pasos de su estrategia en el exterior y desarrollar reuniones B2B con representantes de la Red Andalucía TRADE Internacional presente en 75 mercados de todo el mundo. La última edición celebrada en Málaga en 2022 acogió la participación de 616 empresas andaluzas que han llevado a cabo un total de 1.543 encuentros de negocios con los representantes de la Red.

La organización de estas acciones por parte de Andalucía TRADE será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2021-2027, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción.

Nuevos incentivos de internacionalización

La nueva línea de incentivos y las nuevas acciones para la internacionalización de las empresas que se pondrán en marcha antes de final de año aportarán más de 63 millones de euros hasta 2027. Su finalidad es contribuir a costear los gastos de asistencia a ferias, certámenes, foros y demás eventos internacionales, en los que la participación de las empresas es ineludible en su itinerario de internacionalización y que cuya factura sea en determinados momentos, sobre todo para las iniciativas más embrionarias, un obstáculo a dicho proceso.

Esta línea se pretende que sea muy intuitiva, eficaz y especialmente rápida en su tramitación y funcionamiento, operando con modelo de costes simplificados.

Tras la activación el pasado 10 de julio de la ventanilla única digital de las tres primeras líneas de incentivos (dos de desarrollo industrial, para creación y crecimiento de empresas, y una de I+D+i no competitiva), durante 2024 y 2025 se irán desgranando las nuevas líneas de incentivos con Fondos Feder, en régimen de concurrencia competitiva y no competitiva, e instrumentos financieros de Andalucía TRADE.