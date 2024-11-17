(Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra, PDSS) Sr. Alcalde de Alhaurín de la Torre,

Los episodios de lluvias torrenciales de estos días nos han dejado imágenes impactantes pero muy interesantes del Arroyo Blanquillo a su paso por el centro de Alhaurín de la Torre (Plaza de San Sebastián). A pesar de que dicho arroyo acaba de ser entubado (a falta de concluir la obra en la superficie de la calle), la mencionada actuación no ha sido capaz de canalizar todo el caudal de agua que el arroyo se ha visto obligado a evacuar, evidenciando que quizás habría que haber optado por un embovedamiento con mucha mayor capacidad. Afortunadamente, y gracias a las alertas emitidas por las autoridades, la actividad en la calle era muy pequeña, lo que ha evitado daños personales, pero no debemos ignorar las graves consecuencias que un evento de este tipo podría tener en caso de una aparición imprevista.

Y es que el problema del enorme caudal alcanzado por el arroyo, en tiempos en los que (como estamos pudiendo comprobar y como nos lleva la Ciencia advirtiendo décadas) la frecuencia e intensidad de eventos meteorológicos extremos está aumentando claramente como consecuencia del Cambio Climático, tiene que ver con el hecho de que dicho arroyo nace por encima de la cantera de Troconal (SANDO) y discurre por el este recogiendo toda el agua que cae en la cuenca de dicha cantera (que es cuenca del Arroyo Blanquillo), como se puede comprobar en la imagen adjunta tomada de Google Earth.



Como es bien conocido, la ausencia absoluta de vegetación facilita que el agua de escorrentía discurra a gran velocidad sin filtrarse apenas al subsuelo, alimentando al Arroyo Blanquillo con mucho más volumen de agua del que llevaría en caso de estar el suelo cubierto de vegetación natural, contribuyendo a que el caudal de dicho arroyo, a su paso por el pueblo, y en ocasiones de grandes avenidas como las sufridas recientemente, exceda con mucho sus posibilidades.

Asimismo, el Arroyo del Pinar, que recoge el agua que cae en las canteras de Taralpe, Aripisa, ZBHymsa y Pinos, sufre un efecto incluso mayor (dada la superficie de canteras que soporta), aunque con menor incidencia directa en la población al no cruzar el centro del pueblo.

Una adecuada restauración geomorfológica (que recupere la orografía y cauces originales en la medida de lo posible) y ecológica (que recupere la vegetación autóctona) contribuiría en gran medida a mitigar el impacto causado por estas grandes avenidas a las que tendremos que irnos acostumbrando.

En este sentido, el proyecto de restauración geomorfológica y ecológica propuesto por la PDSS en junio de 2016, fue bien acogido por la principal de las explotaciones mineras de la sierra, la cantera de Taralpe, que empezó a estudiarlo.

Posteriormente, el Ayuntamiento, a través de la Comisión de Restauración creada al efecto y a la que la PDSS fue invitada, alcanzó un preacuerdo en 2022, tras varios años de reuniones, sobre el proyecto de restauración geomorfológica y ecológica de la cantera de Taralpe. El proyecto definitivo que la empresa minera se comprometió a redactar en base a los mencionados acuerdos es aún desconocido para esta asociación, que lleva más de dos años esperando acceder al mismo para poder verificar si se ajusta a lo acordado por todas las partes.



Por todo lo anteriormente expuesto, la PDSS solicita al Sr. Alcalde que:

1. Agilice los trámites para que Taralpe haga público su proyecto y pueda así ser verificado por las partes en función con lo acordado en la comisión.

2. Inste al resto de canteras que junto a Taralpe fueron declaradas ilegales por el TSJA (Sando, Pinos y Retamero) a que elaboren sus respectivos planes de Restauración Geomorfológica y Ecológica.

3. Inste a las dos canteras con licencia vigente (Aripisa y ZBHymsa) a que hagan públicos sus planes de restauración previstos para poder ser integrados en el proyecto de Restauración Geomorfológica y Ecológica de todas las explotaciones mineras de Alhaurín de la Torre.

En Alhaurín de la Torre, a 17 de noviembre de 2024

Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra