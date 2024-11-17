Mañana lunes se entregará el Premio a la Cultura Malagueña Garrido Moraga, y el viernes se fallará el Premio Internacional de Poesía Emilio Prados

Del 21 al 23 de noviembre se celebrará en el MVA y el Centro Cultural Fundación Unicaja el II Festival de Novela Negra de Málaga, con encuentros con escritores, firmas de libros, coloquios, mesas redondas y un taller de escritura creativa

El programa de actividades se completa con música, documentales, teatro, conferencias, exposiciones y talleres en el MVA, en la Biblioteca Cánovas y en los municipios de Benahavís y Cártama

El Festival de Novela negra y la entrega de dos premios culturales centran la programación de Culturama, el Centro Generación del 27 y la Biblioteca Cánovas del Castillo de la Diputación para esta semana. Mañana lunes, 18 de noviembre, se entregará el Premio a la Cultura Malagueña Garrido Moraga, y el viernes 22 se fallará el Premio Internacional de Poesía Emilio Prados para autores menores de 35 años. Además, del 21 al 23 de noviembre se celebrará el II Festival de Novela Negra de Málaga, con encuentros con escritores, firmas de libros, coloquios, mesas redondas y un taller de escritura creativa.

El programa de la semana se completa con música, documentales, teatro, conferencias, exposiciones y talleres en el MVA, en la Biblioteca Cánovas y en los municipios de Benahavís y Cártama.

Mañana lunes, a las 20.00 horas, se celebrará en el MVA la gala de entrega del VI Premio a la Cultura Malagueña Garrido Moraga, galardón que nació en 2018 para rendir homenaje a Antonio Garrido Moraga, figura esencial de la cultura malagueña, premiando a aquellas personas o iniciativas que con su trabajo o trayectoria hayan contribuido al fomento y desarrollo cultural de la provincia de Málaga. Este año, la Diputación ha otorgado el premio al Ayuntamiento de Macharaviaya por sus actos de conmemoración del 4 de julio, fiesta de la independencia americana; y a Guillermo Busutil por su trayectoria de cuarenta años como escritor, periodista cultural, crítico de arte, gestor cultural y profesor de literatura. Los galardones se entregarán en esta gala de entrada libre hasta completar aforo que contará con las actuaciones musicales de la solista Bárbara Pareja y del pianista José Carra.

Esta semana continúa el ciclo ‘Noviembre de ciencia’ de la Biblioteca Cánovas del Castillo, que incluye talleres, visitas al Laboratorio de Tecnología Láser de la UMA, una feria científica y encuentros con divulgadores, entre otras actividades. Este martes, 19 de noviembre, tendrá lugar el tercer encuentro ‘Café con ciencia’. Será a las 18.00 horas en la Cafetería Reviv, ubicada en la calle Fajardo nº 4 de Málaga. Aquí, el profesor de la Universidad de Málaga Adrián Ruiz Villalba hablará sobre la memoria del corazón. Cuando el corazón adulto de los vertebrados sufre un daño, se produce una cicatriz fibrótica, equivalente a la que aparece en la piel, pero que nunca se regenera. En la charla, Ruiz Villalba explicará las herramientas que emplean las células responsables de responder al daño, que son las mismas que las de un embrión en desarrollo. La charla está dirigida para mayores de 16 años, y las inscripciones previas se pueden realizar en malaga.es/ bibcanovas/inscripciones/actividades/.

También el martes continúan en el MVA las visitas guiadas a la exposición ‘Las palabras que cuentan’, del fotógrafo Paco Negre, que ha retratado a escritores malagueños en el entorno en el que escriben. Como cada martes desde la inauguración de la muestra hasta su clausura el próximo 29 de noviembre, el autor ofrecerá una visita guiada para 20 personas. Las inscripciones para la visita se pueden realizar escribiendo a mjbernet@malaga.es.

El miércoles 20, a las 19.00 horas, se proyectará en Benahavís el corto documental ‘Cuarzo 7:11’ de Daniel Entrambasaguas, que profundiza en las consecuencias del abuso infantil y las distintas formas de vivir el duelo. Este documental se proyectó por primera vez en la provincia en abril del año pasado, y desde entonces ha recorrido numerosos municipios malagueños. La próxima parada es el salón de actos de Benahavís, con entrada libre hasta completar aforo.

El miércoles 20 continúan también dos de los ciclos de la Biblioteca Cánovas del Castillo: el Taller de Viñetas y el ciclo Málaga Eterna.

El Taller de Viñetas, dirigido a público juvenil de entre 12 y 17 años de edad, se centra en desarrollar el proceso creativo del cómic y el humor gráfico. Impartido por el humorista, artista y pedagogo Omar Janaan, se ha venido celebrando a lo largo de todo el año con una periodicidad mensual, y la de este miércoles será la última cita del año. Será a las 17.30 horas, y las inscripciones se pueden realizar en malaga.es/bibcanovas/inscripciones/actividades.

Por su parte, el ciclo Málaga Eterna lleva cinco ediciones dando a conocer el patrimonio malagueño con una programación de conferencias y rutas guiadas por la capital. Este miércoles, el ciclo propone una conferencia sobre la antigua cárcel de Málaga a cargo de Raquel Zugasti Villar y Francisco Zugasti Jiménez, autores del podcast ‘Historia, olvido y memoria’. Será a las 19.00 horas en la sala de conferencias de la biblioteca. La entrada es libre hasta completar el aforo.

El jueves 21, a las 19.00 horas, se inaugurará en el espacio expositivo Pacífico 54 de la Diputación la exposición Presencias 58, muestra colectiva de la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga (APLAMA). Bajo el título ‘Luz de noviembre’, Presencias 58 deja libertad a sus artistas participantes. Así, 56 fotógrafos, pintores y escultores trabajan bajo temáticas y estilos libres, y con técnicas que van desde las tradicionales de la fotografía, el dibujo con grafito, la acuarela, el óleo o el acrílico, hasta las técnicas mixtas, la impresión digital, el collage digital o la escultura con gres, poliespán, acero o alabastro. Esta libertad permite tomar el pulso de las tendencias, disciplinas y estilos existentes en este momento en la provincia de Málaga. La muestra estará abierta al público hasta el 17 de enero.

También el jueves continúan los documentales en el MVA con la proyección de ‘Crossroads. El viaje circular de Boa Mistura’, del director Dan Barreri. La cinta, producida en España en 2023, arranca en la periferia de Ciudad del Cabo, epicentro de un inspirador viaje a través del trabajo de Boa Mistura, colectivo artístico de proyección internacional con raíces en el grafiti y el arte urbano. En el camino, el arte urbano se convierte en el vehículo que conecta las vidas de un vecino de una favela en São Paulo, un joven del slum de Kibera, una indígena mapuche en el norte de Chile, un refugiado sirio y una mujer de una población pesquera de República Dominicana. Estos pequeños encuentros a través de la pintura son la semilla de cambios tanto en los vecinos de las comunidades como en el colectivo. La proyección, de entrada libre hasta completar aforo, dará comienzo a las 20.30 horas.

El viernes 22 de noviembre se celebrarán varias actividades en el Centro Cultural MVA. A las 11.00 horas se fallará el Premio Internacional de Poesía Emilio Prados para autores menores de 35 años, uno de los dos prestigiosos certámenes de poesía que organiza el Centro Cultural Generación del 27 de la Diputación. El premio, dotado con 6.000 euros y la publicación de la obra ganadora por la Editorial Pre-Textos, tiene como finalidad estimular la creación poética entre los autores más jóvenes y dinamizar el panorama poético creativo en lengua española a nivel internacional. Con 25 ediciones celebradas, el premio tiene ya un largo historial de autores que se han revelado al mundo a través del mismo. El fallo del jurado se dará a conocer en un acto con entrada libre hasta completar aforo.

A las 19.30 horas se presentará el proyecto discográfico ‘El canto de Diotima’, un recorrido por el piano del siglo XIX de la mano de Margarita Domínguez Mota, pianista, docente e investigadora malagueña. La entrada es libre hasta completar aforo.

En ‘El canto de Diotima’ se muestran los diferentes tipos de piezas para piano que se escribieron en el período romántico y que alcanzaron la plenitud en manos de compositores e intérpretes como Schubert, Chopin, Carreño, Liszt, Wieck, Brahms, Rachmaninov o Chaminade. Las obras dialogan entre sí, emulando el formato de concierto del siglo XIX para contar la historia del piano y dar a conocer sus estilos, formas y figuras, así como su inherente mensaje artístico. El trabajo discográfico se apoya en las páginas de la novela ‘Hyperión’, de Hölderlin, como metáfora de este recorrido musical por el Romanticismo, que fue, más que periodo o estilo, un estado de la sensibilidad que brota y se sumerge en diversas geografías y momentos, desde finales del siglo XIX hasta bien arrancado el siglo XX, desde el corazón de Europa a América, de Francia a Rusia.

A continuación, a las 20.30 horas, el MVA recibirá al actor y director Miguel Zurita, que protagonizará una nueva cita de ‘Ciclos de autor’ que organiza la Diputación para impulsar el teatro malagueño. Miguel Zurita protagonizará ‘Dos’, que aborda el asunto de los cuidados y la dependencia en un contexto exclusivamente masculino. ‘Dos’ cuenta la historia de Diego, un hombre jubilado que sufre un ictus y pierde gran parte de la movilidad, lo que, junto a otras circunstancias sobrevenidas, obligan a su hijo a regresar al pueblo para cuidar de él. Entre el drama y la comedia brotarán todas las hierbas, flores y raíces de un jardín no siempre atendido como merece, la parcela familiar.

El sábado 23, el colectivo escénico La Confluencia, ganador del Premio Nacional de Danza 2019 en la modalidad de Creación, llegará al Teatro Carthima de Cártama con su espectáculo ‘La palabra bailada’, una lectura escenificada de la novela ‘Ana no’, de Agustín Gómez Arcos, figura singular y a contracorriente dentro de las literaturas española y francesa del siglo XX.

‘La palabra bailada’ parte de la lectura de fragmentos de ‘Ana no’, novela sobre el viaje dramático de Ana Paucha para buscar a su hijo preso en las cárceles franquistas. La dirección y lectura corren a cargo de Ascensión Rodríguez, con el baile de Leticia Valle y la música de Juan Manuel Cidrón. La entrada es libre hasta completar aforo.

II Festival de Novela Negra de la provincia de Málaga

Del 21 al 23 de noviembre se celebrará el II Festival de Novela Negra, organizado por la Biblioteca Cánovas del Castillo de la Diputación con el patrocinio de la Fundación Unicaja. El festival se celebrará en el MVA y en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga con un programa de encuentros, coloquios y mesas redondas protagonizados por escritores y periodistas como Susana Martín Gijón, José María de Loma, Javier Muriel Navarrete, Montse Martínez, Pedro J. Martín Galiano, Toni Hill, Miguel Nieto, Reyes Vargas, Vanessa Arrabal, Jorge Alacid, Paola Boutellier y Alicia Giménez Bartlett. La entrada es libre hasta completar aforo.

Además, los días 22 y 23 se impartirá en el MVA el taller de escritura creativa ‘Cómo se escribe un crimen’. Las inscripciones se pueden realizar en malaga.es/bibcanovas/inscripciones/actividades/