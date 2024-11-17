La asociación gastronómica El Blasón del Biberón y el Área de Turismo y Fiestas han presentado el cartel de la próxima edición, que contará por primera vez con un jurado profesional integrado por cocineros de Alhaurín de la Torre. Será en la plaza de España y habrá degustación de callos para todo el público

La XV edición del Concurso Gastronómico de San Sebastián ya ha echado a andar con la presentación del cartel anunciado en un acto festivo que ha tenido lugar en la Cancha de Tiro de Torrealquería, sede de la Asociación Gastronómica El Blasón del Biberón. Precisamente un año más será esta asociación junto con el Área de Fiestas y Turismo la encargada de organizar el evento, que se desarrollará el domingo, 19 de enero de 2025, en la Plaza de España.

Al acto de presentación del cartel, obra de Iván Rodríguez Ledesma, han acudido numerosas personas, desde miembros del Blasón del Biberón con su presidenta Encarni Fernández al frente, al edil de Fiestas y Turismo, Andrés García; concejales de la Corporación Municipal; y representantes de asociaciones, colectivos y cofradías del municipio que han podido disfrutar de una jornada de comida y diversión que ha incluido una degustación de callos, misma comida que se podrá degustar el día del concurso.

El cartel es una imagen de San Sebastián con una franja amarilla, color representantivo de la bandera alhaurina, que cruza la parte baja izquierda de la composición. Los encargados de descubrirlo han sido el propio autor junto al concejal de Fiestas y Turismo y la presidenta del Blasón del Biberón.

Andrés García ha felicitado al Blasón del Biberón por su enorme trabajo y dedicación y ha hecho un llamamiento a la participación en el concurso, que este año contará con un jurado profesional integrado por cocineros del municipio.

La presidenta del Blasón del Biberón ha querido felicitar al autor del cartel por su trabajo e, igualmente, ha hecho un llamamiento a la participación de los ciudadanos en una jornada que siempre «nos da mucha alegría y en la que puede participar todo el mundo».

Como es costumbre habrá premios en metálico para las categorías de primer plato, segundo plato y postre. Nuevamente contará con la categoría de platos elaborados por niños cuyo ganador o ganadora recibirá un lote de productos escolares.

Este concurso forma parte del programa de actos preparado en torno a la festividad del patrón del municipio, San Sebastián, que incluye el sábado 18 una nueva edición de Callejea, el concurso gastronómico el domingo y, por último, la misa y procesión del santo el lunes 20, festividad local.