(CCOO-Málaga) El sindicato mayoritario en Correos señala que la falta de personal ralentizará, e incluso podría colapsar, la tramitación de solicitudes de regularización y del voto por correo, además de aumentar la sobrecarga y los riesgos para la salud laboral de los trabajadores/as postales.

Correos afronta en Andalucía, la comunidad autónoma más poblada de España y con una amplia dispersión territorial, dos procesos de enorme complejidad y gran volumen de gestión: las elecciones autonómicas y el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes. Para CCOO, ambos procesos requieren un importante refuerzo organizativo y de plantilla, que garantice tanto la calidad del servicio postal público como el normal desarrollo del voto por correo y de los trámites de regularización.

En este sentido, CCOO Correos Málaga advierte de que la actual política de ajuste y “contratación cero”, impulsada por la Dirección de la empresa pública, resulta claramente insuficiente para afrontar con garantías esta situación excepcional. El sindicato considera imprescindible un refuerzo extraordinario de plantilla cercano al 40 %, para evitar el deterioro del servicio y la sobrecarga laboral que ya están sufriendo numerosos centros de trabajo.

La organización sindical denuncia que la falta de personal afecta de manera generalizada a oficinas y unidades de reparto de toda la provincia, existiendo centros que trabajan muy por debajo de sus necesidades reales de plantilla. Algunos ejemplos especialmente preocupantes se encuentran en las unidades pertenecientes a la zona de la costa y oficinas de Málaga capital:

Carterías con cobertura insuficiente de plantilla.

Oficinas con elevada afluencia de solicitudes de regularización que pueden afectar a la operativa ordinaria y electoral, como Suc.2 Capuchinos, OP Estepona, etc.

Centros donde la acumulación de tareas está dificultando la correcta gestión del voto por correo, como Suc.3 Pelayo, Suc.1 Estepona, etc.

CCOO denuncia, además, que la empresa continúa sin cubrir jubilaciones, bajas médicas, permisos o excedencias, obligando a la plantilla restante a asumir una carga de trabajo cada vez mayor. Esta situación se produce precisamente en uno de los momentos de mayor exigencia operativa para Correos, con miles de envíos electorales y una importante afluencia de ciudadanos/as en las oficinas postales.

El sindicato alerta de que esta falta de contratación puede ralentizar, e incluso poner en riesgo y colapsar, la correcta admisión, tramitación y entrega en plazo tanto de la documentación electoral como de las solicitudes vinculadas al proceso de regularización de personas migrantes. Del mismo modo, advierte de que la presión asistencial que soportan oficinas y unidades de reparto está incrementando los riesgos para la salud laboral de los trabajadores/as postales, sometidos a elevados niveles de estrés y sobrecarga.

CCOO considera que garantizar el correcto funcionamiento del servicio postal público exige a la compañía reforzar, de manera urgente, la plantilla en reparto, oficinas y logística; asegurando así que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto y acceder con normalidad a los servicios de Correos durante ambos procesos.