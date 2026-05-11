El Área de Igualdad del Ayuntamiento organiza esta actividad con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Se desarrollará de 9.30 a 14.30 horas en la Casa de la Juventud. Inscripciones: mayepes@alhaurindelatorre.es

El próximo 28 de mayo se celebra en Alhaurín de la Torre el taller ‘Salud en femenino’ en el salón de usos múltiples de la Casa de la Juventud, una actividad dedicada a la promoción del bienestar y la salud con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.

La jornada tendrá lugar en horario de 9:30 a 14:30 y está organizada por el Área de Igualdad, dirigida por la concejala María del Carmen Molina. El taller será impartido por Attycas Genus. Las mujeres interesadas podrán inscribirse a través del correo electrónico mayepes@alhaurindelatorre.es o mediante WhatsApp en el número 662 634 306.

La actividad contará con una programación variada que combina reflexión, aprendizaje y bienestar emocional:

-Presentación audiovisual: Edadismo: la edad es un número, centrada en la discriminación de la mujer por motivos de edad.

-Taller: Potencia tu autoestima e inteligencia emocional, con herramientas para la gestión del estrés y la ansiedad.

-Desayuno compartido.

-Presentación audiovisual: Nos curamos en salud, sobre la importancia de la salud femenina y su frecuente invisibilización.

-Taller experiencial: Viaje emocional. Psicología Sensitiva, que incluirá una original cata de 7 chocolates.

Desde la organización se destaca que este encuentro busca fomentar el autocuidado, la conciencia emocional y la visibilización de la salud de las mujeres desde un enfoque integral y participativo.