EMA estrena la Unidad de Maquinaria Pesada, que se está implantando, y la nueva Unidad de Fuego Técnico de forma incipiente

Los operativos que integran la campaña han realizado ocho simulacros de incendio con situación operativa 1

El consejero de la Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha presidido este lunes el Comité Asesor Regional del Plan Infoca, con representación de todas las administraciones competentes, en el que se han presentado los medios materiales y humanos que integrarán el dispositivo para la época de peligro alto de incendios, que transcurre del 1 de junio al 15 de octubre.

El dispositivo EMA Infoca cuenta esta campaña con 4.700 profesionales, una flota de vehículos pesados de extinción con 108 autobombas (renovadas en el 84 por ciento tras una inversión de 30 millones de euros) y 11 nodrizas, además de ocho nuevas unidades móviles que sustituirán a las actuales (operativas desde 2010), tras una inversión de 1,5 millones de euros.

Asimismo, el Plan Infoca estrena la Unidad de Maquinaria Pesada (formada por dos retroexcavadoras, ya operativas, dos góndolas y cabeza tractora, un tractor y todos sus complementos, así como 25 biotrituradoras), que se implantará poco a poco esta campaña. También comenzará a operar esta campaña, de forma incipiente, la nueva Unidad de Fuego Técnico.

Los medios aéreos suman 43 aeronaves, tres más que en la campaña pasada con el siguiente desglose: 39 aportadas por la Junta (25 helicópteros de diversas capacidades y 14 aviones), un helicóptero de la empresa pública Enresa (en la base de El Cabril) y tres aeronaves del Estado (dos helicópteros y un avión anfibio pesado) desplegadas en La Almoraima (Cádiz), Huelma (Jaén) y el aeropuerto de Málaga.

El despliegue logístico del Infoca se apoya en 23 Centros de Defensa Forestal (Cedefo), once subcentros y tres bases de Brigadas de Refuerzo (Bricas). La operatividad aérea está garantizada por diez pistas de aterrizaje (nueve de la Junta y una del Estado), reforzadas por tres pistas privadas adicionales. Asimismo, el dispositivo cuenta con 186 puntos de vigilancia estratégica y 88 tomas de agua para helicópteros distribuidas por el territorio.

Personal fijo los 12 meses del año

En el apartado de personal, Antonio Sanz ha destacado la Oferta de Empleo Público publicada en el BOJA el pasado mes de abril, que incluye 234 plazas para diversas categorías profesionales. Estas vacantes corresponden ya a puestos fijos, a jornada completa y con actividad durante los 12 meses del año.

También ha puesto en valor la elaboración del Catálogo de Puestos de Trabajo del personal laboral de la Agencia. Esta herramienta permite ordenar a los trabajadores dentro de la Función Pública mediante un registro detallado que define funciones y requisitos, lo que garantiza una mayor seguridad jurídica y profesional para la plantilla.

Antonio Sanz ha reiterado al Gobierno de España el ofrecimiento para que la nueva base Sierra de las Nieves, en Istán-Marbella (Málaga), albergue una Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF). Además, ha hecho hincapié en la idoneidad de las instalaciones, situadas en un punto estratégico y equidistante de espacios de máxima protección ambiental como los Parques Nacionales de Sierra Nevada y Doñana, cuya preservación es una responsabilidad compartida y de interés general para el Estado.

En cuanto al contexto meteorológico, el invierno pasado en Andalucía, especialmente un enero de récord, dejó mucha humedad acumulada en la vegetación. Estas mismas lluvias, tan beneficiosas para los embalses y la masa forestal, han provocado la acumulación de una gran carga de combustibles finos o herbáceos que comenzará a secarse por el sol dando lugar a los pastos, que son rápidos propagadores de las llamas. Por eso, las previsiones a corto y medio plazo apuntan al predominio de conatos frente a grandes incendios, mientras que, a largo plazo, el pronóstico es de una campaña compleja por la acumulación de los citados combustibles finos.

Planes locales y programa europeo

La Junta de Andalucía ha impulsado la seguridad forestal contactando con 601 ayuntamientos en zonas de peligro para actualizar sus Planes Locales de Emergencias por Incendios Forestales (PLEIF). El objetivo es adaptarlos al nuevo Plan de Emergencia de Protección Civil de Andalucía (PTAnd). Hasta el momento, este esfuerzo se ha traducido en el asesoramiento a 92 municipios, la revisión de 10 planes y la redacción de informes preceptivos para otros 29 que ya se encuentran en fase de aprobación definitiva.

Por otro lado, para Sanz, la buena gestión de los fondos europeos por parte de la Junta ha permitido que Andalucía lidere el proyecto CILUMES. Esta iniciativa cuenta con una inversión de 14 millones de euros, de los cuales el Gobierno andaluz aporta 6,8 millones. En este marco, el Plan Infoca colabora con todas las comunidades fronterizas con Portugal para reforzar la cooperación transfronteriza, lo que permitirá reformar infraestructuras, ampliar la red de vigilancia y promover la formación técnica. Entre las actuaciones destacan la mejora del aeródromo de Las Arenas, en Niebla (Huelva), con casi 5 millones de euros, y la adecuación tecnológica del Centro Operativo Regional, con una partida de más de 435.000 euros.

Ocho simulacros realizados

Esta será la segunda campaña de incendios en la que la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) coordine todos los recursos. Según Antonio Sanz, la EMA ha mejorado la eficiencia y eficacia en la respuesta tanto a incendios forestales como a los riesgos de protección civil derivados. Con un presupuesto de 271,6 millones de euros y más de 5.000 efectivos, la agencia integra en un sistema de gestión común al 112, Protección Civil, el GREA y el operativo Infoca, consolidándose como la mayor agencia de seguridad de España.

Los operativos del Plan Infoca han realizado ocho simulacros de incendio forestal, uno por provincia, en los que se ha elevado el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Incendios Forestales en Andalucía (Plan Infoca) a fase de emergencia, situación operativa 1. El objetivo de estos ejercicios ha sido poner a prueba los mecanismos de respuesta ante emergencias reales que puedan afectar a personas y bienes no forestales (viviendas o infraestructuras).

Todo el personal y los vehículos de EMA ya operan con la nueva Red Digital de Emergencias de Andalucía (REJA), que se encuentra plenamente desplegada. Esta red, que también beneficia al resto de servicios de emergencia de la Junta, ha contado con una inversión de 27 millones de euros para blindar un elemento vital: las comunicaciones por radio.

EMA Infoca cuenta también con la plataforma de gestión Fire Response (respuesta al fuego) a la que está conectado todo el personal que opera en los incendios. La plataforma de gestión de la información almacena cartografía, croquis, posicionamiento de los intervinientes, datos actualizados de los incendios, entre otros, lo que posibilita acortar los tiempos de acceso a la información necesaria sobre la emergencia en curso.

Un año más, el plan cuenta con una web que permite seguir en tiempo real la información sobre incendios forestales y consultar el índice de riesgo diario por zonas. Asimismo, dispone del sistema ‘EsAlert’ (o 112 inverso), una herramienta que permite enviar mensajes masivos a los ciudadanos en zonas afectadas para coordinar posibles confinamientos o evacuaciones.

Por último, el consejero ha agradecido el trabajo de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad que participan en la lucha contra incendios, así como a la UME, al 112, al Grupo de Emergencias de Andalucía, agentes de Medio Ambiente, voluntarios de Protección Civil y policías locales, Cruz Roja Española, bomberos urbanos y a los Consorcios Provinciales, así como a las Asociaciones de Defensa Forestal y los Grupos Locales de Pronto Auxilio.

Durante el acto, el consejero de la Sanidad ha estado acompañado por el viceconsejero de Presidencia, Tomás Burgos; el secretario general de Interior, David Gil; el director general de la Agencia de Emergencias, Alejandro García; el director general de Emergencias y Protección Civil, Juan Ramón Rodríguez; el comisario de la Unidad de Policía Adscrita de Andalucía, Antonio Burgos; el director técnico del Centro Operativo Regional (COR), César Vicente; y el subdirector de Emergencias y Protección Civil, Eduardo Macías.