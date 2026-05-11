FreakCon 2026 ha presentado oficialmente este lunes en Torremolinos todos los detalles de su décima edición, que se celebrará los próximos 22, 23 y 24 de mayo en el Palacio de Congresos de la localidad con una propuesta más ambiciosa, internacional y multitudinaria que nunca.

Hasta el acto de presentación se ha desplazado esta mañana el fotógrafo colaborador de 103 Málaga y Diario Alhaurín, Fabio Tumbarello Gallego, de FTG Fotografía, para cubrir un evento que volverá a convertir a la Costa del Sol en uno de los grandes referentes nacionales de la cultura pop, el manga, los videojuegos, el cosplay y el entretenimiento digital.

La organización ha destacado que esta edición conmemorativa del décimo aniversario supondrá un importante salto de nivel tanto en contenidos como en invitados y experiencias, superando las 600 horas de programación repartidas entre conciertos, concursos, charlas, videojuegos, exhibiciones, actividades inmersivas y espacios temáticos dirigidos a públicos de todas las edades.

Entre los principales invitados internacionales figuran nombres tan conocidos como el actor Giancarlo Esposito, reconocido mundialmente por sus papeles en series como Breaking Bad, Better Call Saul o The Mandalorian. También participarán el artista japonés Coda, la cosplayer francesa Cinderys y la cantante hispano-japonesa Tami Tamako, entre otros muchos invitados vinculados al cine, la música y la creación digital.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, destacó durante la presentación la importancia del festival para el municipio y su repercusión internacional, subrayando además el impacto turístico y cultural que genera cada año.

Como principal novedad, FreakCon incorporará en esta edición una jornada inaugural el viernes 22 de mayo con la celebración de un K-Pop Fest temático dedicado a la cultura pop coreana, ampliando así la experiencia desde el inicio del fin de semana.

El festival volverá a contar además con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Torremolinos, la Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía, además de numerosas marcas vinculadas al ocio, la tecnología y la industria cultural.