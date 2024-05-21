La Finca Municipal El Portón ha acogido en la tarde de este martes los Consejos Sectoriales de Participación Ciudadana. La reunión ha sido presidida por el alcalde Joaquín Villanova y a ella han acudido una representación de los miembros de la Corporación, entre ellos, el concejal responsable de Participación Ciudadana, Andrés García.

A la celebración de dicha reunión también han asistido los representantes de los distintos colectivos y asociaciones de la localidad, ya que el principal objetivo de estos consejos es que los colectivos puedan participar de forma activa en la toma de decisiones que afectan a las competencias municipales.

Previo a estos consejos se han celebrado mesas de trabajo de los colectivos y asociaciones agrupados en cada uno de ellos para realizar sus propuestas que son las que ahora se votan.

Los Consejos Sectoriales son el Consejo Sectorial educativo, social y de igualdad; el Consejo Sectorial juvenil, deportivo y medioambiental; el Consejo Sectorial Cultural, Empresarial y Turístico, y el Consejo Sectorial Vecinal.

Antes de dar comienzo la sesión, el edil de Participación Ciudadana, Andrés García, ha hecho hincapié en la importancia de fomentar la participación ciudadana y tener en cuenta las decisiones de las distintas organizaciones sociales que aportan al avance y progreso de Alhaurín de la Torre.

