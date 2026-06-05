El grupo Teatreros, integrado por participantes del colectivo de mayores del municipio, volvió a llenar el Salón de Actos del centro Cultural

El grupo denominado Teatreros, integrado por participantes del colectivo de mayores del municipio, ha cosechado, por segundo día consecutivo, un gran éxito con la representación de la obra ‘La Boda’, llevada a cabo en el Centro Cultural Vicente Aleixandre ante un auditorio que se ha llenado por completo.

La segunda función tuvo lugar ayer jueves y recibió la visita del alcalde, Joaquín Villanova, y el edil del Mayor, Miguel Pacheco, que pudieron disfrutar con la representación y, de esta forma, mostrar su apoyo a todos los actores y actrices que forman parte del taller de teatro que se imparte en el Centro del Mayor San Sebastián.

Villanova elogió las interpretaciones y la calidad de la puesta en escena, fruto del «enorme trabajo» realizado por los integrantes y sus directoras.

La obra está dirigida por Susana Rubio y Rosa Burgos y en ella han participado hasta quince hombres y mujeres que han hecho reír y disfrutar a un público entregado durante las dos veladas.

Narra la historia de Yolanda y Juan Antonio, que están a punto de casarse y sus amigos les acompañan en un día tan especial dando cada uno su opinión sobre este matrimonio que se produce una vez llegados a los sesenta años.

‘La Boda’, en sus dos funciones, ha evidenciado una mirada entrañable a las relaciones humanas y a los acontecimientos que rodean una celebración matrimonial, combinando momentos de comedia con escenas cargadas de sentimiento.

El montaje ha permitido a los integrantes de Teatreros demostrar su experiencia sobre las tablas y su pasión por la actuación.