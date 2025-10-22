Óscar Martínez es uno de los actores más prestigiosos de Argentina. Con más de cinco décadas de carrera en teatro, cine y televisión, ha protagonizado grandes películas como «El ciudadano ilustre», «Relatos salvajes», «El cuento de las comadrejas», «Competencia oficial» o «Yo, mi mujer y mi mujer muerta» (Biznaga de Plata al Mejor Actor en Málaga).

Ha trabajado junto a grandes figuras como Antonio Banderas, Penélope Cruz y Ricardo Darín, entre otros, y actualmente podemos verlo en la premiada serie Bellas Artes.

También es dramaturgo y director teatral.

📚 El encuentro servirá, también, para presentar su libro «Ensayo General: Apuntes sobre el trabajo del actor», en el que expone sus ideas sobre la actuación.

🗓 Sábado 8 de noviembre de 2025

🕖 19:00 h

📍 Centro Cultural “La Platea”

C/ Goleta, s/n – Alhaurín de la Torre

Conduce la charla Moisés Rodríguez (TVE).

🍷 Al finalizar habrá un vino español, cortesía de Grupo Piérola.

🎟 Entrada gratuita hasta completar aforo.

📚 Organiza: Eme de Mar Cultura y Concejalía de Cultura de Alhaurín de la Torre.

🎭 Colabora: Academia de las Artes Escénicas de España.