(Consejo de Gobierno de La Junta de Andalucía) El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, reunido hoy, ha aprobado una nueva ampliación de la plantilla del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con el objetivo de fortalecer la atención sanitaria pública en toda la comunidad. La medida permitirá reforzar distintas categorías profesionales y mejorar la cobertura asistencial en los hospitales y centros de salud del sistema público andaluz.

Esta ampliación de personal se enmarca dentro del plan de estabilidad y mejora del empleo público sanitario, impulsado por la Consejería de Salud y Consumo, con el propósito de reducir la temporalidad, atender la demanda creciente de servicios y mejorar la calidad asistencial en todas las provincias.

Según la información facilitada tras la reunión del Consejo de Gobierno, la medida afectará a numerosas especialidades médicas, de enfermería y personal de gestión y servicios, contribuyendo a reforzar tanto la asistencia hospitalaria como la atención primaria. Con ello, la Junta de Andalucía da un nuevo paso en su compromiso con la modernización del sistema sanitario público y la estabilidad laboral de los profesionales.

Esta actuación se suma a otras medidas recientes orientadas a incrementar los recursos humanos y materiales del SAS, garantizando una atención sanitaria más cercana, eficiente y adaptada a las necesidades de la población andaluza.