El alcalde y el delegado territorial de Desarrollo Educativo han visitado el centro Novainfancia y han destacado la gratuidad de la enseñanza de los niños y niñas de Andalucía a partir de los dos años. En el municipio se han ofertado 834 plazas de entre 0 y 3 años

Alhaurín de la Torre ha sido escenario de la inauguración del curso en el Primer Ciclo de Infantil, que abarca niños y niñas de 0 a 3 años, por parte del delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Miguel Briones. Ha sido en la Escuela Infantil Novainfancia, ubicada en el Polígono Laurotorre y que, además cumple en este año su vigésimo aniversario, donde ha estado acompañado por el alcalde, Joaquín Villanova; la edil de Educación, Pilar Conde; y la directora del centro, Carmen Bueno.

Las autoridades han visitado el centro educativo y han recorrido sus instalaciones departiendo con el personal docente así como comprobando cómo están siendo estos primeros días del curso para los más pequeños. Esta escuela infantil, una de las 15 que existen en el municipio, tiene capacidad para 85 alumnos y en la actualidad cuenta con 70 matriculados. A nivel general en la localidad se han ofertado 834 plazas en la enseñanza de 0 a 3 años de las cuales ya están adjudicadas 500.

Briones ha destacado que en este curso 2025/2026 la Junta de Andalucía ha implantado la gratuidad de la educación para todos los niños y niñas de 2 años tanto en las escuelas infantiles de la Junta como en los centros adheridos al programa de ayuda a las familias lo que supone que cerca del 70% de las familias andaluzas con niños escolarizados de 0 a 3 años no tendrán que pagar nada por la educación frente al 49% del curso pasado.

El delegado, además, ha asegurado que se mantienen las bonificaciones de los niños de 0 a 1 año del 100%, lo que se traduce en que más del 70% del presupuesto en esta etapa se dedica a aliviar a las familias para que el coste de escolarizar a sus hijos e hijas sea lo menos gravoso posible insistiendo en que, desde este curso, la educación pública en Andalucía será gratuita desde los 2 a los 16 años. Además, ha remarcado que el objetivo del gobierno que preside Juanma Moreno es extender la gratuidad a todo el ciclo de 0 a 3 años para lo que se ha marcado un plazo de unos seis años para asumir la gratuidad completa de esta etapa.

Tanto Briones como el resto de autoridades han destacado el papel de todos los trabajadores del sector educativo a los que ha agradecido su esfuerzo y labor con los más pequeños en un etapa de vital importancia para el desarrollo de las personas.

El alcalde, Joaquín Villanova, ha afirmado que «es una suerte contar con la visita del delegado» que representa a la Junta de Andalucía «que tanto está apostando porque salgan el máximo número de plazas concertadas». El regidor ha aprovechado también para felicitar a la directora del centro por estos veinte años de trayectoria en Alhaurín de la Torre siendo todo un referente en el sector.