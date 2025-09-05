La campaña lleva por título ‘La mar de bonos’ y cada semana se rifan vales por valor de 50 euros. La concejala de Comercio ha acudido hasta el establecimiento Carey Cosmetics, en la calle Álamos, donde ha tenido lugar el sorteo con una app que elige a los ganadores por azar

Fedelhorce, la Federación de Empresarios del Guadalhorce, continúa con su campaña de verano ‘La mar de bonos’, que está sorteando dos tarjetas monedero de 50 euros cada semana en Alhaurín de la Torre. Precisamente este viernes ha tenido lugar el sorteo semanal en el establecimiento Carey Cosmetics de calle Álamos mediante una aplicación móvil que elige al azar a los ganadores.

La cita, la última de la campaña en la localidad, ha contado con la presencia de la concejala de Comercio, María del Mar Martínez, y la responsable de Fedelhorce en Alhaurín de la Torre, Paloma Carazo Durante el transcurso de la cita se han sorteado, además, otras 16 tarjetas que pertenecen a 7 municipios que también están adheridos a la campaña en la comarca.

Los afortunados en nuestro municipio han sido Cristina Blanco y Álvaro Álvaro que tendrán un mes para gastar dicha suma en los establecimientos de Alhaurín de la Torre adheridos a la acción promocional.

María del Mar Martínez ha mostrado su satisfacción por la buena marcha de la campaña y ha animado a la ciudadanía a seguir realizando sus compras y consumiciones en los negocios de la localidad, para estimular este sector productivo local también en verano, y profundizar en la llamada ‘economía circular’, ya que estos premios en metálico, finalmente, se invierten directamente en los comercios del municipio y generan riqueza.

La acción promocional se mantendrá hasta el 21 de septiembre, a razón de dos bonos por semana, y está disponible en numerosos comercios de Alhaurín de la Torre.

MECÁNICA DEL SORTEO

El sistema de participación es muy sencillo y se hace a través de la aplicación Fedelapp. Para ello, debe realizarse una compra o consumición mínima en un establecimiento de la localidad que esté asociado con Fedelhorce; luego sellar la compra con el código QR de la aplicación y ésta registra la operación generando automáticamente una papeleta digital, que oficializa que ya se ha entrado en el sorteo.

Puede participar cualquier persona y, como es lógico, a más compras, más opciones de ganar. Las tarjetas monedero se pueden canjear hasta treinta días después de notificarse al ganador o ganadora y, en caso de no gastarse, vuelve a sortearse.

A nivel comarcal, el total de los premios en metálico en los municipios adheridos a la campaña suma 10.400 euros, repartidos en 208 tarjetas-monedero a sortear, por valor de 50 euros cada una.