La Asociación Pincel y Barro y el Área de Juventud ponen en marcha este certamen pionero, dirigido a jóvenes de 12 a 17 años apasionados por la ilustración y la cultura japonesa

Alhaurín de la Torre ha puesto en marcha el I Concurso Juvenil de Dibujo Manga, una iniciativa dirigida a jóvenes de entre 12 y 17 años apasionados por la ilustración y la cultura japonesa. El certamen, organizado por la Asociación Cultural Pincel y Barro ‘04 y el Área de Juventud del Ayuntamiento, se celebrará del 10 al 28 de noviembre y tendrá como sede el Salón de Usos Múltiples de la Casa de la Juventud. El evento ha sido presentado en rueda de prensa por el alcalde, Joaquín Villanova, la concejala de Juventud, Iraya Villalba, y el presidente del colectivo organizador, Francisco García.

Durante este periodo, los participantes podrán presentar sus obras originales inspiradas en el estilo manga, trabajos que optarán a distintos premios y reconocimientos. El objetivo del concurso es fomentar la creatividad, el talento artístico y el interés por el cómic japonés entre la juventud local.

Como cierre del certamen, todas las obras presentadas serán expuestas los días 17 y 18 de enero de 2026 en el Edificio de Promoción de la barriada El Peñón, coincidiendo con la celebración del Salón del Manga de Alhaurín de la Torre. El 18 de enero será cuando se anuncie el ganador o ganadora. De esta forma, los visitantes podrán disfrutar de una muestra del talento emergente en el municipio y conocer de cerca las creaciones de los jóvenes artistas.

El concurso se enmarca dentro del programa de actividades de ocio juvenil que el Ayuntamiento impulsa cada año para ofrecer alternativas creativas y participativas a los adolescentes del municipio.

Las bases se pueden consultar en el Facebook de Pincel y Barro, a través de los teléfonos 666061129 o 669262186 o escaneando el código QR que figura en el cartel adjunto.

Tanto la concejala de Juventud como el presidente de Pincel y Barro, han hecho un llamamiento a los jóvenes para que participen en este concurso, que se realiza por primera vez.

