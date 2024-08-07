El ciclo veraniego de conciertos al aire libre de Alhaurín de la Torre continuó con otro espectáculo más en la calle Alcalde José Benítez Rocha y regresa este viernes, día 9, con la actuación de Boogie Chilli Sound en la plaza de los Regulares

‘De plaza en plaza’ ha continuado su exitoso ciclo de 2024 la noche de este martes con la música del grupo malagueño Cover’s Band. Decenas de personas han disfrutado del ambiente y de una noche de buena música y diversión en la calle Alcalde José Benítez Rocha en su confluencia con la Avenida de Isaac Peral, donde los negocios de hostelería de la zona han estado llenos.

Cover’s Band cuenta con una dilatada trayectoria de más de dos décadas en los escenarios haciendo vibrar con sus versiones de artistas y grupos tan destacados como Queen, Michael Jackson, The Beattles, The Bee Gees, Oasis, Coldplay, Radiohead, Elvis Presley o Robbie Williams. En Alhaurín de la Torre se les ha podido disfrutar anteriormente en la Finca El Portón.

El concejal de Actividades en El Portón, Festivales y Grandes Eventos, Andrés García, organizador del ciclo, no ha faltado a la cita junto a otros miembros de la Corporación Municipal. Los músicos han demostrado su arte creando una buena sintonía con el público que ha cantado y bailado con ellos.

Andrés García ha mostrado su satisfacción por la respuesta del público a esta cita y la calidad del grupo participante. El edil ha resaltado el hecho de que una vez más se ha cumplido con el objetivo de este ciclo que no es otro que dar visibilidad a los grupos emergentes y menos conocidos y favorecer a los negocios de hostelería de la zona en la que se celebran los conciertos, algo que también ha destacado la edil de Comercio, María del Mar Martínez.

Esta misma semana hay una nueva cita con el ciclo ya que el viernes 9, a las nueve y media de la noche, en la plaza de los Regulares, se celebra el concierto de Boogie Chilli Sound.