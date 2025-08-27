El éxito del ciclo, que anoche llenó la plaza de San Sebastián y todos los negocios del entorno, lleva al Área de Festivales y Actividades en El Portón a sopesar la posibilidad de organizar más conciertos en septiembre y octubre bajo este formato itinerante

El grupo Groove Jam, heredero de la banda Soulful, cerró anoche, en pleno casco histórico, el ciclo musical ‘De plaza en plaza’, organizado por el Área de Actividades en El Portón, a cargo del edil Andrés García. El concierto de esta formación se cimentó en sus sólidas versiones de funk, soul y bossa nova, que fueron muy del gusto del numeroso público congregado en la plaza de San Sebastián, con lleno total de los negocios de la zona, al igual que en las anteriores sesiones de julio y agosto.

De esta manera, se ha cumplido, un año más, con el objetivo principal del ciclo, centrado en fomentar la hostelería local entre semana, favorecer la economía circular del municipio y en dar a conocer los valores emergentes de la música de la provincial.

El trío, compuesto por Iris Vicente como solista; Reimon GA, al teclado y Ramiro Gabriel, a la guitarra, deleitó a la concurrencia con interpretaciones de conocidos temas de Amy Winehouse, Stevie Wonder, los grupos Leeloo Music y Summervibes y otras versiones inesperadas de funk, soul, jazz y bossa nova, entre otros géneros.

Iris Vicente, originaria de Alhaurín de la Torre, destaca con una amplia experiencia en distintas formaciones y por su magnífica voz y excelentes cualidades interpretativas. Así como también, Reimon GA siendo promotor de eventos, técnico de sonido e integrante de formaciones como ‘Velosolex’, ‘Pick Up’, ‘Rsol’ o ‘Habbibi’, con más de 35 años en el sector. por su parte, Ramiro Gabriel, guitarrista, es reconocido tras haber tocado en varios grupos en Argentina tanto de rock como de jazz y pop en una trayectoria musical desarrollada desde los diez años, que en esta noche ha brillado, a su vez, junto a su voz en algunas de las canciones interpretadas.

El grupo ‘Soulful’ ahora conocido como ‘Groove Jam’, comenzó su recorrido el pasado junio con su primer concierto en el Centro Cultural Vicente Aleixandre y estrena como integrante al guitarrista Ramiro Gabriel en esta cuarta y, de momento, última cita del ciclo ‘De plaza en plaza’ de este verano 2025.

Aunque, ante el éxito del mismo y la demanda del público, el concejal responsable del mismo, Andrés García, no descarta algún concierto más en septiembre y octubre, dentro de este mismo formato itinerante por los espacios públicos de Alhaurín de la Torre.