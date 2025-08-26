El informe de balance mensual del Área revela que la resolución de avisos roza el 84%. La web y app ‘Línea Verde Alhaurín de la Torre’ pulveriza su marca de 2025, con 356 gestiones, a razón de casi 11,5 diarias de media

Durante el mes de julio, el Área de Servicios Operativos del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, que dirige Rodrigo Jiménez, ha gestionado un total de 594 incidencias, un registro que pulveriza el récord del año 2025, con un aumento de más de un 25% respecto a junio, cuando se contabilizaron 442, y muy por encima de la marca anterior, que data de mayo, con 454. El dato de resolución casi inmediata de las mismas sigue estando en estándares muy elevados: el 83,84%, es decir, 498 de esas 594, lograron ser abordadas y terminadas con éxito.

Donde también ha habido un espectacular aumento de avisos ciudadanos es en la web y app Línea Verde Alhaurín de la Torre: se ha intervenido en 356 incidencias, un centenar más que en junio, lo que eleva igualmente la media de atención diaria a 11,48 y también coloca a julio en el primer puesto de este apartado en lo que va de 2025.

Un total de 128 comunicaciones -frente a las 92 del mes anterior- se han tramitado a través de otros canales: avisos telefónicos a SS. OO., Registro Municipal de Entrada, incidencias comunicadas por particulares, centros sociales, presidentes de barriadas y urbanizaciones, notas interiores de otras áreas, etcétera.

El servicio de diagnóstico del área ha puesto en marcha un total de 29 actuaciones de reparación y arreglos. En las barriadas se han realizado un total de 10 actuaciones específicas. Por último, el departamento de eventos ha intervenido en el desarrollo de 71 de ellos, un gran aumento respecto a meses anteriores por haber estar inmersos en la temporada de verano y actividades al aire libre, tanto en el centro como en las barriadas y urbanizaciones.