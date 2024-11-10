Álora, Málaga — La Delegación de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Málaga ha anunciado el desembalse controlado de la presa Tajo de la Encantada este lunes a las 08:00 horas. Esta medida busca incrementar el caudal del río Guadalhorce para evacuar el sedimento acumulado en el embalse tras las recientes lluvias torrenciales que afectaron a la zona a finales de octubre debido a una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos).

Las fuertes precipitaciones del 28 al 30 de octubre generaron una considerable acumulación de sedimentos en la presa, lo que representa un riesgo potencial para los órganos de desagüe. El desembalse controlado permitirá liberar esta acumulación y evitar posibles problemas estructurales en la infraestructura hidráulica.

Se hace un llamado a la calma para los residentes de las barriadas cercanas al río Guadalhorce, especialmente desde Santa Amalia hasta Zapata, ya que, aunque se espera un aumento en el nivel del agua, la maniobra está completamente bajo control y supervisión por expertos. No se prevén riesgos para las áreas pobladas, aunque se recomienda seguir las instrucciones de seguridad.

Servicios de Emergencia Alertan a la Población Local

El operativo cuenta con el apoyo de Protección Civil de Alhaurín de la Torre, la Policía Local y el servicio de Emergencias 112 de Andalucía. Estos organismos se mantienen en alerta para atender cualquier incidencia y brindar seguridad a la población.

Este desembalse forma parte de un protocolo preventivo, esencial para asegurar la correcta operatividad de la presa y minimizar los efectos de las lluvias intensas en la región. La Junta de Andalucía continuará monitoreando el caudal del Guadalhorce y publicará actualizaciones en caso de cualquier cambio en las condiciones del río o el embalse.