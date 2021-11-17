Más de 1.700 pacientes afectados de EPOC son atendidos cada año en el área de Neumología del Hospital Virgen de la Victoria

El centro celebra hoy el día mundial de esta enfermedad con la participación de profesionales, pacientes y asociaciones

El Hospital Virgen de la Victoria, a través de su área asistencial de Neumología, atiende cada año a más de 1.700 pacientes afectados de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) en consultas externas, de los que aproximadamente unos 700 de los mismos corresponden a nuevos casos, y el resto a pacientes que se encuentran en revisión y seguimiento, normalmente en estadios más avanzados.

Asimismo, el centro sanitario ha celebrado hoy el día mundial en la lucha contra esta enfermedad, con la participación de pacientes, acompañantes y profesionales de las áreas implicadas y representantes de asociaciones para ayudar a concienciar a la población sobre la importancia de un diagnóstico precoz para evitar la evolución de esta enfermedad.

En este sentido, profesionales del área de Neumología del Hospital Virgen de la Victoria han llevado a cabo espirometrías (prueba simple para evaluar la capacidad respiratoria) a los usuarios del área de consultas externas del patio Azul del Hospital Clínico, donde además la asociación de Alérgicos y Asmáticos de Málaga (ALERMA) ha organizado una mesa informativa para apoyar esta campaña de concienciación para esta enfermedad.

Además, han participado también responsables directivos del centro junto a profesionales del área de hospitalización y pruebas funcionales del servicio de Neumología.

Por su parte, el responsable del área de atención a pacientes con EPOC y especialista en Neumología, Francisco Marín, ha explicado la “importancia de realizar un diagnóstico precoz de esta enfermedad para evitar su avance, algo que se ha puesto de manifiesto en el último estudio nacional epidemiológico, en el que se ha comprobado esta falta de diagnóstico en pacientes con riesgo y con síntomas”.

Por otro lado, Marín, ha comentado que “en base a los resultados de los últimos estudios de evidencia, se comprueba la eficacia de los tratamientos de triple terapia, que aúnan en un sólo inhalador tres fármacos efectivos contra la enfermedad, con la comodidad que ello implica para el pacientes, lo que favorece la adherencia al tratamiento, que es otro de los grandes problemas de esta enfermedad”, añade el especialista.

Además, los expertos coinciden en destacar la importancia de estas campañas de concienciación en las que se insiste en que no sólo el consumo de tabaco es un factor de riesgo, sino también la actividad laboral en áreas de combustión de materiales, o el manejo de sustancias tóxicas, entre otras.

Por otro lado, cabe destacar la actividad conjunta y coordinada desde el servicio de Neumología del Hospital Virgen de la Victoria en relación a todos los centros de atención primaria de referencia para facilitar el diagnóstico de la enfermedad a través de las espirometrías. Y también, la alta coordinación en el circuito de rehabilitación respiratoria que este servicio lleva a cabo con el servicio de Medicina Física y Rehabilitación de este complejo hospitalario, para mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados por EPOC.