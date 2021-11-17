1 de 3

El alcalde y vicepresidente primero de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias interviene en el acto de inauguración en el Palacio de Ferias de Málaga, que coincide también con las Jornadas de Modernización de la Administración Local

El vicepresidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Alhaurín de la Torre (Málaga), Joaquín Villanova, ha acudido a la inauguración de la 7ª Conferencia Estatal de Calidad y la XI JOMCAL ‘Calidad e Innovación para la Recuperación’; acto al que también han asistido la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Otro de los invitados ilustres ha sido el exministro Jordi Sevilla, que estuvo en el primer gobierno de Zapatero.

Esta conferencia, que se celebra desde el año 2000, constituye un referente para muchas administraciones locales expertas en gestión de calidad; además de ser un punto de encuentro para profesionales, técnicos, expertos en la materia y directivos; en el que cada dos años, se intercambian conocimientos con objeto de compartir la experiencia de cada administración y, de este modo, poder aprovechar la sinergia creada en la puesta en común de todos.

El vicepresidente de la FAMP ha sido rotundo al afirmar que “la innovación, modernización o transformación del sector público constituye una exigencia básica que reclama la sociedad, deseosa de contar con una Administración al servicio público, inteligente, democrática y necesitada de legitimación en el día a día. La óptica ciudadana exige a las administraciones públicas liderar este proceso de cambio y transformación dirigido a ofrecer y garantizar unos servicios públicos eficaces y de calidad, dotándolos de una mayor transparencia y generando interacciones más eficientes que permitan agilizar los procesos de servicio al ciudadano”.

Villanova ha subrayado que “las administraciones locales necesitan un nuevo enfoque, una nueva forma de hacer y de entender esos problemas a los que se enfrenta, cada vez más complejos. Un nuevo paradigma, en el que los procesos de modernización de las administraciones, la innovación pública desde el talento y la creatividad de las personas del sector público, así como la visión estratégica y su agilidad para adaptarse a estos cambios, caracterizan los grandes retos organizativos a los que nos enfrentamos desde ellas”.

En este sentido, incidió que “la administración local andaluza ofrece una gestión en muchos casos modélica, fruto de la cualificación y de la conciencia de servicio público de sus miembros, y los Planes de Formación Continua han tenido mucho que ver en ello, tanto los desarrollados por la FAMP como los de otras instituciones. La creatividad y la innovación en la administración local persiguen la mejora de los servicios públicos y con ello la mejora de la calidad de vida en nuestros pueblos y ciudades”.

Durante este encuentro y bajo el lema “Calidad e Innovación para la Recuperación”, se han tratado, entre otros temas: la colaboración administrativa para la simplificación de procedimientos; las nuevas tecnologías en el proceso de recuperación; los nuevos escenarios post-covid de la calidad en las Administraciones Públicas; ciberseguridad en las administraciones locales, nuevas formas de mejora continua, innovación pública; y buenas prácticas de entidades locales: participación, transparencia, digitalización y administración electrónica.