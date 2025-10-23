El Vivero de Empresas acoge un taller de fiscalidad, el primero dentro de este proyecto que se desarrolla a través de la asociación UATAE. La próxima cita será en este mismo espacio el 13 de noviembre y estará dedicada a la aplicación de la inteligencia artificial a los negocios

Cerca de 180 autónomos de varios municipios malagueños participarán en talleres formativos de fiscalidad, creación de marca e inteligencia artificial impulsados por la Diputación de Málaga, y que han arrancado este mismo jueves, 23 de octubre, en el Vivero Municipal de Empresas de Alhaurín de la Torre.

Se trata de formaciones enmarcadas dentro del denominado proyecto ‘Revitaliza Málaga rural’, desarrollado por la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores de Andalucía (UATAE) con una subvención del ente provincial de 40.000 euros.

Esta primera jornada llevaba por título ‘Fiscalidad sin miedo: claves prácticas para autónomos’, ha estado impartida por el el economista y administrador judicial Manuel Abolafio y ha contado con la participación de una treintena de personas. La concejala de Formación y Empleo y de Comercio, María del Mar Martínez, ha hecho hincapié en el compromiso del Ayuntamiento para facilitar la formación de autonómos, empresarios y emprendedores con iniciativas como esta.

La próxima cita en Alhaurín de la Torre será también en el Vivero de Empresas el 21 de noviembre y lleva por título ‘Inteligencia Artificial a tu alcance: cómo aplicarla en tu negocio’. En palabras de la diputada provincial de Empleo y Formación, Mª Carmen Márquez, ‘Revitaliza Málaga rural’ tiene el objetivo de dinamizar el pequeño comercio, la hostelería, el turismo y, en general, los negocios emprendedores en los municipios de la provincia.

El proyecto comenzó con una serie de encuestas para detectar las particularidades de las distintas comarcas del interior e identificar oportunidades de mejora para el pequeño comercio, la hostelería y el turismo rural. En función de las necesidades específicas detectadas se han diseñado estos talleres de formación.

Archidona acogerá el 30 de octubre el taller ‘Construye tu propia marca’, y el 20 de noviembre el curso de ‘VeriFactu + nociones de fiscalidad’. Estos dos mismos talleres se repetirán en Cuevas de San Marcos el 14 de noviembre (taller de fiscalidad) y el 21 de noviembre (taller de marca).

Más información en los números de teléfono: 674 62 04 19 y 633 47 41 91