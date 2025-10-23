La actividad ha estado organizada por la junta local de la AECC con la colaboración del Ayuntamiento y ha servido para ofrecer pautas en torno a la prevención, apoyo y bienestar emocional, centrada principalmente en el cáncer de mama

El Centro del Mayor ‘San Sebastián’ de Alhaurín de la Torre ha sido escenario de una interesante charla informativa bajo el título “Cuidando tu salud frente al cáncer: prevención, apoyo y bienestar”, una actividad dedicada a concienciar sobre la importancia de la detección precoz y el cuidado integral en torno al cáncer de mama.

La jornada, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con la colaboración del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, reunió a vecinos y vecinas interesados en aprender más sobre esta enfermedad y las herramientas disponibles para afrontarla desde la prevención y el bienestar emocional.

Los ponentes fueron la enfermera Julia Díaz, la psicóloga Elena Revuelta y el fisioterapeuta Rubén Morón, quienes ofrecieron una visión multidisciplinar del abordaje del cáncer de mama. Durante sus intervenciones, se trataron temas como la importancia de los hábitos de vida saludables, la relevancia de las revisiones periódicas, el impacto psicológico del diagnóstico y el papel de la fisioterapia en la recuperación y el mantenimiento de la calidad de vida.

El encuentro sirvió también como espacio de diálogo, donde los asistentes pudieron resolver dudas y compartir experiencias, fomentando así el apoyo mutuo y la sensibilización social. Desde el Ayuntamiento y la AECC de Alhaurín de la Torre se ha destacado la buena acogida de la iniciativa y se ha subrayado la importancia de seguir impulsando este tipo de actividades para promover la salud y el bienestar de la ciudadanía.