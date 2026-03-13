La Agencia Andaluza de la Energía abonará el 100% del incentivo un mes después de la admisión a trámite de la solicitud

Las ayudas del Plan Renove vehículos para autónomos de la Junta de Andalucía se podrán solicitar a partir del próximo 15 de abril. Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la resolución de la Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas, por la que se convocan estos nuevos incentivos directos de 3.000 € para la adquisición de un vehículo nuevo de alta eficiencia no eléctrico.

A través de este programa, la Junta de Andalucía financia, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026, la compra de turismos (vehículos M1) o furgonetas (vehículos M1 de MTMA no superior a 3.500 kg) con un valor de emisiones de hasta 120 g CO 2 /km, que debe ir acompañada del achatarramiento de un vehículo con ITV vigente, matriculado en España con una antigüedad de al menos 10 años y cuya baja también puede haberse realizado desde el 1 de enero de 2026, no antes. También es requisito que la persona beneficiaria conste como titular de ese vehículo a achatarrar, como mínimo, desde el día anterior a la publicación de la convocatoria de estos incentivos, esto es, el 12 de marzo.

El régimen para optar a estas ayudas es en concurrencia no competitiva, por lo que las solicitudes de incentivos serán atendidas por riguroso orden de presentación hasta que se consuman los 5 millones de presupuesto inicial con los que está dotado el programa.

En caso de agotamiento de fondos, podrán seguir registrándose solicitudes en una lista de reserva provisional, que serán admitidas por orden de entrada si se liberara presupuesto o se incorporara nuevo crédito a la convocatoria. Estar en esta lista de reserva no generará derecho alguno hasta que no se valide la solicitud por parte de la Agencia Andaluza de la Energía, en cuyo caso le será comunicado a la persona solicitante mediante una notificación telemática de admisión a trámite del expediente.

La renovación de los vehículos se podrá realizar mediante adquisición directa o por medio de operaciones de leasing financiero o arrendamiento por renting de vehículos nuevos matriculados en España, con un precio máximo de 35.000 € (sin IVA), debiendo el punto de venta o concesionario estar ubicado físicamente Andalucía.

Para poder acogerse a estas ayudas, será necesario que los profesionales autónomos tengan domicilio fiscal o un establecimiento en el territorio de la comunidad autónoma de Andalucía y estén dados de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Pasos para solicitar las ayudas

Estas nuevas ayudas deberán ser solicitadas directamente por el profesional autónomo utilizando para ello su certificado digital y sin intermediación de entidad colaboradora. La solicitud se realizará en la aplicación 100% telemática que habilitará la Agencia Andaluza de la Energía en su página web cuando se abra el programa, esto es, el 15 de abril, y cumplimentar el formulario. No será necesario aportar ninguna documentación adicional, ya que la comprobación de los requisitos la realizará a posteriori la Agencia Andaluza de la Energía de manera automatizada.

En el plazo de un mes desde la admisión a trámite del expediente, se notificará electrónicamente por parte de la Agencia la concesión de la ayuda, abonándose el 100% del incentivo en ese mismo momento en la cuenta bancaria indicada por el beneficiario en su solicitud, la cual deberá estar dada de alta en el Fichero Central de Personas Acreedoras de la Tesorería de la Junta de Andalucía y estar vinculada a su persona.

La persona beneficiaria contará con un plazo máximo de seis meses desde la fecha de la notificación de la resolución para comprar y matricular el vehículo nuevo y achatarrar el antiguo. Cuando concluya ese periodo, contará con un máximo improrrogable de cuatro meses para presentar la documentación de justificación.

El profesional autónomo solo tendrá que cumplimentar el modelo de cuenta justificativa simplificada, que estará disponible en el aplicativo de tramitación y, en el caso de compra directa, también deberá aportar la factura del vehículo y el comprobante del gasto, y, si se ha adquirido mediante renting o leasing, el correspondiente contrato.