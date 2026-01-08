Villanova recalca el éxito del desfile pese a la incertidumbre por la lluvia, agradece el trabajo de todas las áreas y voluntarios y subraya la idoneidad del itinerario por ser “más seguro” y contar con más espacio para las miles de visitas que se reciben

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha avanzado que la travesía urbana seguirá siendo el itinerario de la Cabalgata de Reyes Magos los próximos años, al tratarse de un recorrido “más seguro” y con “más amplitud” y “comodidad” para los miles de visitantes que la presencian, tanto laurinos como vecinos de otras localidades.

El regidor ha querido hacer balance del desfile, que ha calificado de “éxito total”, a pesar de la incertidumbre vivida en los momentos y días previos por las previsiones de lluvia. En este sentido, ha justificado la medida de salir una hora más tarde (que finalmente se prolongó unos minutos más) como una “decisión muy meditada”, y ha recordado que haberlo hecho por la mañana hubiera sido un perjuicio para muchas familias que no podrían haber llevado a sus hijos por ser día laborable.

Villanova ha agradecido expresamente el trabajo del Área de Turismo y Fiestas que dirige Andrés García, y el de todas las demás delegaciones, equipos y departamentos implicados en la organización, incluida la Policía Local, Protección Civil, Servicios Operativos, Limpieza Viaria, etc., así como a voluntarios, asociaciones y colectivos. Ha hecho extensivo su agradecimiento al club de baloncesto de Unicaja y a sus tres jugadores que representaron a los emisarios de Sus Majestades de Oriente: Alberto Díaz (Gaspar), James Webb III (Baltasar) y Tyler Kalinoski (Melchor). “Nos han confesado que han disfrutado muchísimo y se les quedará en el recuerdo”, ha dicho en referencia a los tres deportistas.

Ha definido la de Alhaurín de la Torre como “la mejor Cabalgata de la provincia”, con hasta 22 carrozas en las calles, 12.000 kilos de caramelos y un equipo de más de 250 personas entre trabajadores y voluntarios para velar por la seguridad de todos los presentes. Respecto a la organización, la ha calificado de “compleja” y “difícil”, por los miles de participantes, las decenas de miles de visitantes y el operativo que supone cerrar al tráfico la travesía urbana en cuanto a tráfico, movilidad y desvío del transporte público.

No obstante, ha asegurado que el Ayuntamiento siempre hace “autocrítica” para mejorar cada año, y ha explicado que la escasez de caramelos en la parte final del recorrido se debe a que la mayor parte de los presentes en las carrozas son menores, y que muchas veces tienen dificultades para dosificar los caramelos a lo largo del desfile.