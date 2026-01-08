(Por Julio Roldan) Después de una época de frío, nuestras plantas necesitan apoyo para recuperarse y prepararse correctamente para la primavera. Aunque muchas de ellas entran en reposo vegetativo durante el invierno, el frío intenso, las heladas y los cambios bruscos de temperatura pueden debilitarlas, y estresarse afectando tanto a la parte aérea como al sistema radicular y al suelo que las sustenta.

Este periodo posterior al frío es clave, ya que todavía tenemos tiempo suficiente para ayudar a nuestras plantas a acumular reservas y energía, de modo que puedan afrontar la nueva brotación primaveral con fuerza, vitalidad y una mayor resistencia frente a plagas y enfermedades. Una planta bien nutrida y equilibrada es una planta menos vulnerable.

La importancia de actuar antes de la primavera

Actuar en este momento es especialmente interesante cuando hablamos de productos naturales y ecológicos. A diferencia de los productos de acción rápida, los productos naturales necesitan tiempo para integrarse en el suelo y ser asimilados por la planta. Sus efectos no son inmediatos, pero sí más duraderos y respetuosos con el ecosistema del jardín, el huerto, la salud de las personas.

Si realizamos ahora los aportes adecuados, evitaremos tener que aplicar más tratamientos, en principio, durante la época de máximo crecimiento, especialmente en primavera, cuando muchas plantas presentan hojas nuevas, más tiernas y con una cutícula (la “piel” de la hoja) aún poco desarrollada y, por tanto, más sensible a ataques externos, y estrés climático

Nutrir el suelo: la base de todo

Uno de los aspectos más importantes y a menudo olvidados, es el cuidado de la vida del suelo. Bajo la superficie se desarrolla una intensa actividad biológica formada por microorganismos, hongos beneficiosos, bacterias y fauna auxiliar que trabajan constantemente para transformar la materia orgánica en nutrientes disponibles para las plantas.

Al utilizar productos naturales, no solo alimentamos a la planta, sino que activamos y fortalecemos esta vida del suelo, que realiza un trabajo silencioso pero fundamental: mejorar la estructura del terreno, facilitar la absorción de nutrientes y aumentar la resistencia natural de las plantas.

Nutrir y cuidar el suelo es, sin duda, una de las inversiones más importantes que podemos hacer en nuestro jardín y huerto.

¿Qué podemos aportar al suelo y a las plantas?

Además de una materia orgánica de calidad y bien equilibrada (compost, materia orgánica vegetal, humus de lombriz), podemos complementar con:

Abonos líquidos naturales, que ayudan a reforzar la planta de forma progresiva.

Extractos vegetales y bioestimulantes, adaptados a las necesidades del momento.

Enmiendas orgánicas, que mejoran la estructura y fertilidad del suelo.

Productos específicos, elegidos según el tipo de planta, el estado del suelo y las condiciones climáticas.

No todos los productos son válidos para todas las plantas ni en cualquier época del año. Por ello, es importante aplicar solo aquello que realmente aporte beneficios en este momento concreto.

El valor del asesoramiento profesional

Afortunadamente, cada vez son más los profesionales especializados en jardinería y agricultura ecológica que pueden orientarnos en la elección de productos naturales adecuados. Su labor es clave, ya que un buen asesor no se limita a tratar los síntomas visibles, sino que busca la causa real del problema: desequilibrios del suelo, carencias nutricionales, estrés climático o errores de manejo.

Muchas veces tendemos a actuar sólo cuando aparecen daños visibles en la planta, pero la verdadera prevención comienza mucho antes. Fortalecer la planta desde la raíz es la mejor estrategia para evitar problemas futuros.

Preparar hoy el éxito de mañana

El periodo posterior al frío es una oportunidad perfecta para trabajar con calma, anticipación y respeto por la naturaleza. Si ahora aportamos los recursos adecuados al suelo y a las plantas, en primavera disfrutaremos de un jardín y un huerto más fuertes, equilibrados y resistentes, con menos necesidad de intervenciones y tratamientos.

Cuidar el suelo, alimentar la vida que hay en él y apoyar a nuestras plantas en el momento adecuado es la clave para un crecimiento sano y vigoroso durante toda la temporada.

