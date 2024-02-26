Los Servicios Operativos han rediseñado la rotonda entre Pinos y Taralpe para reemplazar los chorros y surtidores por especies y plantas de secano. Villanova avanza que se cortarán temporalmente algunos circuitos para no tener que reponer las pérdidas por evaporación

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha anunciado que el plan de medidas del Ayuntamiento contra la sequía se extenderá también a las fuentes públicas ornamentales, que serán objeto de cambios en el diseño o bien se cerrarán temporalmente con la finalidad de ahorrar agua. El regidor ha dado a conocer esta iniciativa en una visita a la rotonda de la travesía entre las urbanizaciones de Pinos de Alhaurín y Taralpe, donde se ha reemplazado precisamente la antigua fuente por una zona ajardinada con plantas de secano.

Villanova se ha referido a esta actuación como una “solución sabia” y ha felicitado a la concejalía que dirige Rodrigo Jiménez por el resultado final, que ha definido como “un gran trabajo”. Esta obra en concreto se llevó a cabo dentro de un plan general de mejoras que se emprendió a finales de año en un total de 14 fuentes, con el objetivo de asegurar unas correctas condiciones higiénico sanitarias y evitar filtraciones que provocaran un gasto excesivo.

En la glorieta de Pinos, conocida como la de la pirámide, se ha optado por sustituirla directamente por una serie de especies y flores adaptadas al clima mediterráneo y silvestres como el palmito, gauras de distintos colores y romero. El regidor ha dado también instrucciones a los Servicios Operativos para que se complete esta reforma con la reparación de la propia pirámide, que tiene unos veinte años de antigüedad y que ha perdido algunos de sus azulejos, por lo que ya se estudian distintas soluciones.

CINCO POR CIENTO DE PÉRDIDAS POR EVAPORACIÓN

El primer edil ha adelantado que se prevé que en unos días se corte el resto de las fuentes ornamentales, con la intención de reducir en todo lo posible el gasto que es prescindible. Villanova ha explicado que, pese a que el funcionamiento es a través de circuitos cerrados que reutilizan el agua, siempre hay alrededor de un 5% que hay que reponer por las pérdidas por evaporación o filtraciones, de ahí que se opte por esta solución que servirá también como medida ejemplarizante y para concienciar a la ciudadanía. La medida se prolongará mientras dure la situación de emergencia por la sequía.

