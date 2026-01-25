El espacio se sitúa en un local en la avenida de la Vega y ofrece clases tanto presenciales como on line para diferentes edades y niveles. El regidor hizo entrega de un obsequio a sus dos jóvenes responsables

Este sábado ha quedado inaugurada la nueva escuela de ajedrez ‘Jaque Ma7es’ ubicada en la avenida de la Vega, 8 y que ofrece una experiencia completa para aprender ajedrez con clases presenciales y onlines adaptadas a todas las edades y niveles enfocándose tanto en el ajedrez educativo, como herramienta para potenciar habilidades cognitivas, como en el competitivo para desarrollar la destreza en el juego.

También cuentan con juegos de mesa educativos. Se trata de la primera escuela de ajedrez educativo de toda la provincia de Málaga y está regentada por Dariana Cortizo y Celia Gutiérrez que son monitoras superiorew de la Federación Andaluza de Ajedrez, así como Gutiérrez es árbitra provincial, miembro de la junta directiva de la delegación malagueña de ajedrez y responsable de tecnificación de la misma delegación.

El alcalde, Joaquín Villanova; junto a la concejala de Comercio, María del Mar Martínez; y el edil de Deportes, Sergio Cortés, han acudido a esta inauguración y han podido recorrer las instalaciones con las que cuentan y se han interesado junto a su propietaria por los servicios que ofrecen y los distintos niveles a los que están dirigidos.

Como es habitual en este tipo de actos, las autoridades han hecho entrega de un obsequio como recuerdo de este día y han deseado toda la suerte del mundo a sus jovenes propietarias, amantes de este deporte y emprendedoras que han elegido Alhaurín de la Torre para poner en marcha esta escuela ya que aquí cuentan con el Club de Ajedrez del CEIP Algazara.

Pueden ponerse en contacto con la escuela a través de su página web www.jaquemates.es y en sus redes sociales; en el teléfono 662 08 67 96; o bien a través de correo electrónico en info@jaquemates.es.