El Centro Cultural acoge un foro estratégico, promovido por el diario La Opinión de Málaga, que reúne a representantes institucionales, empresariales y académicos para analizar los retos de la zona

Durante esta mañana de jueves se ha celebrado en el Salón de Actos del Centro Cultural Vicente Aleixandre el foro ‘Marca Guadalhorce 2026’, un encuentro que promueve el diario La Opinión de Málaga (del grupo Prensa Ibérica) y que se define como clave para definir el presente y el futuro de esta comarca, tan próxima al Área Metropolitana.

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha saludado a los asistentes en su calidad de anfitrión, y ha intervenido posteriormente en la mesa de alcaldes que ha cerrado el programa.

El evento ha reunido a representantes políticos, empresarios y expertos con el objetivo de reflexionar sobre los grandes desafíos y oportunidades de la comarca en un contexto de transformación económica y territorial.

Tras la bienvenida del director del periódico organizador, José Ramón Mendaza, y del vicepresidente primero de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega, Villanova ha tomado la palabra para reivindicar el papel de Alhaurín de la Torre como referente institucional y motor de iniciativas estratégicas en el Valle del Guadalhorce.

Aunque ha ido más lejos al afirmar la necesidad de un trabajo conjunto y coordinado entre los municipios de la comarca y del Área Metropolitana, liderado por la Junta de Andalucía, para aumentar cualitativamente las oportunidades de crecimiento a todos los niveles de esta zona tan estratégica de la provincia.

En su intervención, el regidor ha puesto el el acento en la necesidad de fortalecer la colaboración entre administraciones, empresas y tejido social para consolidar un modelo de desarrollo equilibrado que compatibilice crecimiento económico, sostenibilidad y calidad de vida y dé soluciones a cuestiones de movilidad, vivienda, infraestructuras, recursos hídricos, impulso industrial y agroalimentario, logístico, etcétera.

El programa ha continuado con la ponencia de Benjamín del Alcázar, decano de la Facultad de Marketing y Gestión de la Universidad de Málaga, quien aporta una visión académica sobre posicionamiento territorial y estrategia de marca aplicada a comarcas emergentes.

Dos mesas de análisis estratégico

La primera mesa redonda, bajo el título ‘Guadalhorce: Zona de Oportunidades’, ha reunido a representantes empresariales y financieros que abordarán cuestiones clave como el acceso a financiación, la logística, la captación de talento, las infraestructuras, la burocracia o los costes energéticos. Asimismo, se han analizado las oportunidades que ofrecen sectores estratégicos como el agroalimentario y el turismo, y el potencial de proyectos conjuntos entre empresas, entidades financieras y administraciones.

Posteriormente, la segunda mesa, ‘Comarca Guadalhorce: presente y futuro’, ha contado con la intervención de Joaquín Villanova junto a los alcaldes de Coín y Pizarra, Francisco Santos y Félix Lozano respectivamente. En este espacio se ha profundizado en los principales retos actuales del territorio -infraestructuras, agua, vivienda, empleo juvenil o articulación comarcal-, así como en el equilibrio entre el crecimiento derivado de la proximidad a Málaga y la preservación de la identidad y la calidad de vida.

Villanova defiende la importancia de una visión compartida entre municipios que permita impulsar grandes proyectos conjuntos en la próxima década, apostando por un desarrollo sostenible que consolide al Valle del Guadalhorce como una comarca competitiva, cohesionada y atractiva para la inversión.

Con “Marca Guadalhorce 2026”, Alhaurín de la Torre refuerza su papel como punto de encuentro para el diálogo estratégico y la construcción de alianzas que marcarán el rumbo económico y social de la comarca en los próximos años.