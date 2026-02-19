La gestión emocional de la menopausia, objeto de una charla en el Centro de la Mujer

La Asociación Abrazo Amigo y el Área de Igualdad organizan esta conferencia, impartida por Paloma Prada, periodista especializada en salud y emocionóloga

La Asociación Abrazo Amigo, en colaboración con el Área de Igualdad, Familias y Servicios Sociales, ha organizado este jueves una charla sobre la gestión emocional de la menopausia que ha llenado el Salón de Actos del Centro Municipal de Información a la Mujer.

La conferencia ha sido impartida por la periodista especializada en salud y bienestar, emocionóloga y emprendedora en el Vivero Municipal de Empresas, Paloma Prada.

La charla ha servido para comprender, compartir y aprender a gestionar esta etapa vital de la mujer desde el bienestar emocional y a ella no ha faltado la edil de Asuntos Sociales e Igualdad, María del Carmen Molina; así como la presidenta de Abrazo Amigo; Maribel Mena. Numerosas mujeres han acudido a la charla, que ha resultado muy instructiva por su sólida base documental y por aportar testimonios audiovisuales.

Para María del Carmen Molina, el que las asociaciones lleven a cabo actos como este supone un «plus para ellos y para las mujeres que pueden saber y conocer algo más acerca de una etapa vital para ellas». Molina ha agradecido el trabajo desempeñado por la encargada de impartir la charla a la hora de mostrar todas las aristas de la menopausia y su influencia en la parte emocional de la mujer; y a Abrazo Amigo les ha conminado a seguir «trabajando y dando visibilidad a las enfermedades crónicas» que es el objetivo de la lucha de esta asociación.