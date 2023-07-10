El programa, que lleva a cabo el Área de Asuntos Sociales a través de la asociación Eo, Eo, suma entre 30 y 40 menores que durante un mes se divierten con numerosas actividades en distintos espacios. En agosto también participarán en un campamento en Yunquera.

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha recibido a los jóvenes que participan este verano en el ya tradicional programa de colonias urbanas que organiza la Concejalía de Asuntos Sociales que dirige María del Carmen Molina. La asociación local juvenil Eo, Eo y su equipo de monitores se encargan de dirigir la iniciativa y de coordinar todas las actividades que llevan a cabo durante este mes en distintos lugares.

El regidor les ha mostrado la sala de vitrinas y su propio despacho de la Alcaldía, y ha mantenido una charla animada y distendida con varios de ellos. Además, ha respondido algunas preguntas sobre lo que significa su trabajo al frente del Ayuntamiento y sobre proyectos y cuestiones que le han planteado, como, por ejemplo, acerca del servicio de autobuses o del futuro parque comercial.

También les ha mostrado el llamado Salón de Alcaldes, donde se encuentran los cuadros de todos los mandatarios que ha tenido Alhaurín de la Torre desde principios del pasado siglo. El programa de colonias urbanas arrancó a principios del presente julio y durará todo el mes.

Participan entre 30 y 40 jóvenes aproximadamente, que disfrutan de numerosas actividades, excursiones o dinámicas de grupo en distintos lugares e instalaciones de la localidad, aunque como es habitual cada año, el espacio principal está en el colegio San Juan. Además, a principios de agosto varios de ellos acudirán a un campamento en un camping de Yunquera.

Más noticias: www.alhaurindelatorre.es y www.torrevisiontelevision.es