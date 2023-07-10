Las donaciones se podrán realizar en el punto fijo de Málaga capital y en los más de 221 desplazamientos de las unidades móviles en su recorrido por toda la provincia

El centro de transfusión sanguínea de Málaga ha puesto en marcha la campaña de verano de donación de sangre y plasma, que se podrá realizar en el punto fijo de donación de málaga capital y en los más de 221 desplazamientos de las unidades móviles en su recorrido por toda la provincia -municipios y pedanías-.

Estas colectas se han planificado específicamente para asegurar un adecuado abastecimiento durante todo el periodo de vacaciones, reforzando especialmente los días más críticos y visitando lugares donde se desplaza la población malagueña en su tiempo de ocio, sobre todo en la zona de playas.

Esta campaña veraniega pretende concienciar a la población de que las necesidades de los componentes sanguíneos y derivados procedentes de las donaciones de sangre son continuas y están en constante aumento. Es necesario asegurar este suministro a los centros sanitarios, para ello será necesario una afluencia regular y diaria de donant es de sangre en Málaga, también durante la época estival.

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga ha organizado 221 colectas en verano y se pretende superar las 10.100 donaciones de sangre y 400 de plasma. Con este fin, intensificará las campañas en municipios del litoral malagueño.

Fechas y puntos de donación en la provincia

Éstas son las fechas en algunos puntos principales de la provincia: Torre del mar: día 4 de Julio y días 1 y 2 de Agosto.

Rincón de la Victoria: días 3-4 y 5 julio y día 3 y 4 de Agosto

Vélez-Málaga: 10-11 y 12 de Julio.

La Cala del Moral: día 10 de Julio y 14 de Agosto

San Pedro Alcántara: días 8 y 9 de Agosto y de septiembre

Marbella: días 24,25 y 26 de Julio y de septiembre

Fuengirola: días 18-19 y 20 de Julio y 18,19 y 20 de septiembre

Mijas-Costa:día 17 julio y días 16,17 y 18 de Agosto

Nerja: día 18 de Julio y día 29 de Agosto

Ronda: días 7,8 y 9 de Agosto

Torremolinos: días 5,6 y 7 de julio y 1 de Agosto

Arroyo de la Miel: 23 y 24 de Agosto

Estepona: días 2,3 y 4 de Agosto

Además se enviarán correos electrónicos en la capital para fomentar la donación del punto fijo ubicado en el Hospital Civil y cuyo horario será de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas los lunes y de 9.00 a 14.00 horas de martes a sábado, excepto festivos.

Por otra parte, se habilitará otro punto con gran tránsito de personas en la capital: el Muelle Uno -todos los miércoles por la tarde, de julio y agosto ,en horario de 18 a 21 (excepto 16 agosto-feria-).

Necesidades y reservas

Las necesidades diarias de donaciones se estiman en función de la demanda que se prevé para un periodo de entre cinco y siete días. En Málaga se necesita recoger 250 donaciones de sangre diarias para mantener una reserva suficiente en nuestros hospitales.

En este sentido, hay que recordar que la actividad asistencial de los hospitales no cesa en los meses de verano, época en la que incluso pueden presentarse situaciones que demanden más transfusiones. Así, se siguen necesitando reservas sanguíneas para todo tipo de peticiones procedentes de los hospitales ya que más del 75% de las donaciones de sangre se destinan al tratamiento de enfermedades que siguen diagnosticándose y tratándose en verano. Concretamente, un 30% de las reservas se utilizan para el tratamiento de cáncer o enfermedades hematológicas; un 20% al abordaje de anemias; casi otro 20% a intervenciones quirúrgicas, quemaduras o trasplantes de órganos y tejidos; más de un 10% a la asistencia de enfermedades cardiacas, gástricas o renales; alrededor de un 8% a la atención de accidentes y traumas; un 8% a pacientes de ortopedia, fracturas y reemplazos articulares y el 2% restante, a partos y cesáreas.

En estos momentos se necesita sangre de todos los grupos, fundamentalmente de los grupos negativos, como el O- que es el grupo universal y puede recibirlo cualquier paciente en una situación de emergencia- y el A negativo.

El centro de transfusión sanguínea de Málaga forma parte de la Red Transfusional Andaluza que funciona como un único centro, cuya coordinación y los niveles de suficiencia alcanzados permiten que los componentes sanguíneos estén allí donde los centros sanitarios los requieran.

La Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células de Andalucía y el Centro de Transfusión Sanguínea de Málaga anima a la ciudadanía a acercarse a donar tanto a la sede del centro de transfusión como a las colectas programadas para continuar dando respuesta a la actividad hospitalaria en Málaga y Andalucía y contribuir a mantener las reservas sanguíneas en niveles óptimos.

Toda la información sobre los lugares y horarios de colectas, webs y redes sociales de del centro de transfusión de Málaga:

– www.donantesmalaga.org ó

-https://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/donar-sangre.

Otra opción es acceder a la app Dona Sangre Andalucía, la aplicación oficial de la Red de Centros de Transfusión Sanguínea de la sanidad pública andaluza, de descarga gratuita tanto para los dispositivos móviles con sistema Android como los que utilizan el sistema IOS.

Donaciones primer semestre 2023

Durante el primer semestre de 2022, se han registrado en Málaga un total de 23.443 donaciones de sangre y 1.167 de plasma.

También hay que destacar que durante este semestre se han incorporado 3072 donantes nuevos, que suponen el 13 % de la cifra global de donaciones de sangre entera en este semestre.

Requisitos

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no ir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta 4 veces al año y la s mujeres 3, con un intervalo mínimo de 2 meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.